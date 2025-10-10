Ричмонд
Губерниев назвал лучшего футболиста России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По мнению журналиста, лучшим игроком является полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков. «Батраков — лучший футболист России! Здесь и сейчас, это ясно всем!» — написал он.

10 октября сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, а на 77-й минуте голом отметился Алексей Батраков.

Ранее Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России. В список журналиста вошли биатлонистки Виктория Метеля и Екатерина Мошкова (в прошлом Носкова), а также легкоатлетка Полина Кнороз.

