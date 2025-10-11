ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вылетела из Волгограда в Москву, где проведет второй товарищеский матч в октябре. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
Работа аэропорта в Волгограде была временно приостановлена, ограничения действовали с 21:00 мск 10 октября до 07:00 мск 11 октября.
10 октября сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче (2:1), который прошел в Волгограде. Следующую встречу российская команда проведет 14 октября. Ее соперником станет сборная Боливии. Игра пройдет на домашнем стадионе московского «Динамо».
Футбол, Товарищеские матчи,
10.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Галенои
Голы
Россия
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Иран
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
Иран
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Статистика
Россия
Иран
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
5
2
Угловые
7
6
Фолы
11
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти