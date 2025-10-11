В РФС планируют провести четыре матча сборной в 2026 году

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует для национальной сборной четыре матча в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем, — сказал Митрофанов. — Поэтому по четырем матчам мы конкретные переговоры ведем. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря».
С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.
Футбол, Товарищеские матчи,
10.10.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Галенои
Голы
Россия
Дмитрий Воробьев
(Антон Миранчук)
22′
Алексей Батраков
70′
Иран
Амирхоссейн Хоссейнзаде
(Саман Годдос)
48′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
24
Александр Сильянов
7
Алексей Батраков
53′
11
Антон Миранчук
74′
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
89′
25
Матвей Лукин
15
Данил Глебов
68′
8
Наиль Умяров
20
Дмитрий Воробьев
68′
10
Лечи Садулаев
67
Максим Глушенков
68′
59
Алексей Миранчук
17
Зелимхан Бакаев
39′
68′
13
Иван Сергеев
22
Виктор Мелехин
88′
22
Мингиян Бевеев
Иран
1
Алиреза Бейранванд
3
Хоссейн Абаргуи
21
Омид Нурафкан
8
Мохаммад Мохеби
9
Мехди Тареми
5
Али Немати
4
Шоджа Халилзаде
23
Рамин Резаян
70′
26
Даниал Эсмаэйлифар
10
Амирхоссейн Хоссейнзаде
70′
7
Алиреза Джаханбахш
84′
14
Саман Годдос
78′
16
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
78′
27
Касра Тахери
Статистика
Россия
Иран
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
5
2
Угловые
7
6
Фолы
11
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти