Тренер сборной Сербии по футболу объявил об отставке

Тренер сборной Сербии Стойкович объявил об отставке после поражения от албанцев.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил о том, что покинет свой пост после поражения от команды Албании в матче отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В субботу сербы проиграли албанцам в домашнем матче группы K со счетом 0:1. Во время встречи в Лесковаце болельщики на трибунах скандировали «Стойкович, уходи».

«Это моя вина, моя ответственность, без сомнения. Не критикуйте игроков, я руководил этой командой, я старался сделать все возможное, чтобы освежить ее. Вы сами знаете, я долгое время работал под давлением, даже если говорить неуместные слова в мой адрес. Каждый матч был таким, было очень тяжело с этим справляться, поражение не должно было произойти. Мы должны взять на себя ответственность. Конечно, я тренер и нахожусь здесь, чтобы нести ответственность за последствия», — цитирует Стойковича Telegraf. «Я уже разговаривал с президентом и генеральным секретарем (Футбольного союза Сербии). Конечно, я подал в отставку. Я не ожидал такого поражения, да ещё и против команды, которая является главным соперником. Я беру на себя ответственность, я единственный, кто виноват. Так бывает и в спорте, и в жизни, и в футболе, но будет время поговорить и о других вещах. Я много раз демонстрировал, что являюсь ответственным человеком. Я подал в отставку», — добавил он.

По данным издания, после игры Стойкович объявил также о своем решении оставить пост главного тренера в раздевалке, где попрощался с сербскими футболистами.

Стойкович возглавил сборную Сербии в марте 2021 года. Под руководством тренера команда квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года в Катаре, где не смогла выйти из группы. В текущем отборе сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице с двумя победами, одной ничьей и двумя поражениями.