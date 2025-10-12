Тренер сборной Сербии по футболу объявил об отставке

«Это моя вина, моя ответственность, без сомнения. Не критикуйте игроков, я руководил этой командой, я старался сделать все возможное, чтобы освежить ее. Вы сами знаете, я долгое время работал под давлением, даже если говорить неуместные слова в мой адрес. Каждый матч был таким, было очень тяжело с этим справляться, поражение не должно было произойти. Мы должны взять на себя ответственность. Конечно, я тренер и нахожусь здесь, чтобы нести ответственность за последствия», — цитирует Стойковича Telegraf. «Я уже разговаривал с президентом и генеральным секретарем (Футбольного союза Сербии). Конечно, я подал в отставку. Я не ожидал такого поражения, да ещё и против команды, которая является главным соперником. Я беру на себя ответственность, я единственный, кто виноват. Так бывает и в спорте, и в жизни, и в футболе, но будет время поговорить и о других вещах. Я много раз демонстрировал, что являюсь ответственным человеком. Я подал в отставку», — добавил он.