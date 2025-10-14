Командная практика: чего ждать от ближайшей игры с Боливией

— Россия показала неплохой футбол в матче с Ираном и выдержала сопротивление очень непростого и вязкого соперника, — заявил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Может быть, команда Карпина создала немного моментов в атаке, но ей и Иран не особо давал играть, сведя встречу к постоянной силовой борьбе и игре от обороны. Вскрывать такие редуты было непросто, но наши справились — сначала здорово отдал передачу Антон Миранчук, выведший один на один с вратарем Дмитрия Воробьёва, который забил первый гол. А потом при 1:1 вновь сказалось индивидуальное мастерство Алексея Батракова, забившего мяч отличным дальним ударом. В общем, результат такой, что можно с позитивом смотреть на прошедшую игру. И надеюсь, что против Боливии наши отыграют еще лучше. У них достаточно высокий уровень, чтобы обыграть такого соперника, хотя эта южноамериканская команда, конечно, непростая и к ней нужно отнестись очень серьезно.