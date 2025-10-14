Командная практика: чего ждать от ближайшей игры с Боливией

Футболисты сборной России проведут второй октябрьский товарищеский матч, после чего разъедутся по своим клубам до следующего сбора, который состоится в ноябре. Вечером 14 октября подопечные Валерия Карпина примут в Москве Боливию. Это будет первая с 2018 года встреча с южноамериканской сборной. Подробнее о сопернике и состоянии российской команды — в материале «Известий».
Соперник
Парадоксально, но, если пролистать списки всех матчей сборной России за последние 10 лет, то выяснится, что с соперниками из-за океана она не играла задолго до февраля 2022 года и последующего бана. Наши в последний раз встречались с представителями Южной Америки еще до начала ковида — летом 2018 года с Уругваем (0:3) на групповой стадии домашнего чемпионата мира.
В последующие семь лет мы играли только с соперниками из Европы, Азии и Африки. Была у Российского футбольного союза (РФС) договорённость с Парагваем об очной встрече в марте 2024 года. Эта команда даже успела приехать в нашу страну. Но игру пришлось отменить из-за теракта в «Крокусе».
Теперь россияне встретятся с Боливией на том же стадионе «ВТБ Арена» в Москве, где должны были играть с Парагваем. Боливия располагается на 77-й строчке в рейтинге ФИФА. России сейчас 33-я, а Иран, с которым на прошлой неделе мы играли в Волгограде (2:1), занимает 21-е место.
Из всех десяти команд зоны КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) у Боливиии исторически одни из самых скромных достижений. Хуже только у Эквадора и Венесуэлы. Боливия выигрывала Кубок Америки в 1963 году, а через 34 года доходила до финала.
На чемпионатах мира участвовала всего три раза. Сначала это был первый розыгрыш первенства планеты в Уругвае в 1930 году, куда не было отбора. Затем боливийцы прошли квалификацию на ЧМ-1950 в Бразилии и ЧМ-1994 в США. Но они могут попасть на ближайший мундиаль, который пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексике. Заняв седьмое место в южноамериканском отборе, Боливия попала в межконтинентальные стыковые матчи, которые пройдут в марте.
В них шесть команд разыграют между собой последние две путёвки в финальную часть чемпионата мира. Участие примут по одной сборной от КОНМЕБОЛ, АФК (Азиатская футбольная конфедерация), КАФ (Конфедерация африканского футбола) ОФК (Океанская конфедерация футбола) и две от КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Пока известны лишь два участника этих стыков — помимо Боливии туда от ОФК прошла Новая Каледония.
Большая часть игроков заявки команды представляют клубы из Боливии и других южноамериканских стран. Двое футболистов — полузащитник Роберто Фернандес и защитник Йомар Роша — выступают в России за тольяттинский «Акрон». Также в составе присутствуют Диего Арройо из донецкого «Шахтера» и Энцо Монтейро из рижской «Ауды». Капитаном национальной команды является Луис Акин из саудовского клуба «Аль-Таи».
— Это крепкий соперник для нашей команды, на фоне которого нашим будет полезно проверить свои силы, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Да, команда не такого уровня, как Иран, Катар и даже Иордания, что видно и по рейтингам ФИФА. Но в Южной Америке даже слабые сборные имеют нескольких игроков с хорошей техникой. А Боливия, привыкшая жить в высокогорье, наверняка качественно готова физически. Поэтому России в любом случае будет непросто.
Наши
Победив в пятницу Иран, сборная России долго не могла вылететь из Волгограда в Москву, поскольку рейсы переносились или отменялись из-за опасности атаки беспилотников. Но на следующее утро нашим всё-таки удалось вылететь и благополучно добраться до столицы.
Никаких кадровых потерь по итогам матча с Ираном не случилось. Травмированных нет. Даже защитник Виктор Мелёхин, у которого в конце игры после столкновения с соперником оказалось разорвано ухо, в строю. Также ожидается, что сыграть с Боливией сможет другой игрок обороны Игорь Дивеев, перед матчем с Ираном имевший повреждение.
Встреча со сборной из Южной Америки начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет на «ВТБ Арене», домашнем стадионе столичного «Динамо». Ожидается, что матч посетит 22−24 тыс. зрителей.
— Россия показала неплохой футбол в матче с Ираном и выдержала сопротивление очень непростого и вязкого соперника, — заявил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Может быть, команда Карпина создала немного моментов в атаке, но ей и Иран не особо давал играть, сведя встречу к постоянной силовой борьбе и игре от обороны. Вскрывать такие редуты было непросто, но наши справились — сначала здорово отдал передачу Антон Миранчук, выведший один на один с вратарем Дмитрия Воробьёва, который забил первый гол. А потом при 1:1 вновь сказалось индивидуальное мастерство Алексея Батракова, забившего мяч отличным дальним ударом. В общем, результат такой, что можно с позитивом смотреть на прошедшую игру. И надеюсь, что против Боливии наши отыграют еще лучше. У них достаточно высокий уровень, чтобы обыграть такого соперника, хотя эта южноамериканская команда, конечно, непростая и к ней нужно отнестись очень серьезно.
Напомним, что в этом году сборная России проведет еще два матча. 12 ноября она примет в Санкт-Петербурге команду Перу. А через три дня сыграет в Сочи с Чили.
Алексей Фомин