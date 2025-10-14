Сборная Японии одержала волевую победу над бразильцами в товарищеском матче

Ранее сборные квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Национальная команда Бразилии с 28 очками расположилась на пятом месте в таблице южноамериканского отбора, а сборная Японии (23) стала первой в группе C азиатской квалификации.