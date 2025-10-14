Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
П1
2.20
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
П1
1.26
X
6.83
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
П1
1.57
X
4.63
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
П1
1.01
X
39.00
П2
90.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
П1
1.55
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
П1
1.25
X
7.44
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
П1
17.00
X
6.95
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Сборная Японии одержала волевую победу над бразильцами в товарищеском матче

Сборная Бразилии по футболу проиграла команде Японии в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Японии обыграли команду Бразилии в товарищеском матче.

Встреча в Тёфу завершилась со счетом 3:2. У японцев отличились Такуми Минамино (52-я минута), Кэйто Накамура (62) и Аясэ Уэда (71). За сборную Бразилии забили Пауло Энрике (26) и Габриэл Мартинелли (32).

Полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике вышел в стартовом составе сборной Бразилии и был заменен на 75-й минуте. Еще один футболист «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос провел матч на скамейке запасных.

Ранее сборные квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Национальная команда Бразилии с 28 очками расположилась на пятом месте в таблице южноамериканского отбора, а сборная Японии (23) стала первой в группе C азиатской квалификации.