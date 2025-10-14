Сборная Японии одержала волевую победу над бразильцами в товарищеском матче

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Японии обыграли команду Бразилии в товарищеском матче.
Встреча в Тёфу завершилась со счетом 3:2. У японцев отличились Такуми Минамино (52-я минута), Кэйто Накамура (62) и Аясэ Уэда (71). За сборную Бразилии забили Пауло Энрике (26) и Габриэл Мартинелли (32).
Полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике вышел в стартовом составе сборной Бразилии и был заменен на 75-й минуте. Еще один футболист «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос провел матч на скамейке запасных.
Ранее сборные квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Национальная команда Бразилии с 28 очками расположилась на пятом месте в таблице южноамериканского отбора, а сборная Японии (23) стала первой в группе C азиатской квалификации.