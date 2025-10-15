Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Испания победила Болгарию, Турция разгромила Грузию в отборе ЧМ-2026

Сборная Испании дома победила Болгарию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:0.

Источник: Reuters

У хозяев сделал дубль Микель Мерино, один гол на счету Микеля Ойярсабаля, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Атанас Чернев.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа E, 14.10.2025, 21:45
Испания
4
Болгария
0

Испания возглавляет таблицу группы E с 12 очками. Болгария занимает последнее, четвертое место, команда не набрала ни одного очка за 4 игры.

В параллельном матче сборная Турции дома разгромила Грузию — 4:1.

У хозяев дважды забил Мерих Демирал, по одному мячу у Кенана Йылдыза и Юнуса Акгюна. Единственный гол гостей на счету Георгия Кочорашвили.

Турция с 9 очками занимает второе место в группе E, Грузия с 3 очками идет на третьей строчке.

В следующем туре Турция встретится дома с Болгарией, а Грузия примет на своем поле Испанию.

Турция
4:1
Первый тайм: 3:0
Грузия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа E
14.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Kocaeli Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Вилли Саньоль
Голы
Турция
Кенан Йылдыз
(Абдюлкерим Бардакджы)
14′
Мерих Демирал
(Хакан Чалханоглу)
22′
Юнус Акгюн
35′
Мерих Демирал
(Хакан Чалханоглу)
52′
Грузия
Георгий Кочорашвили
(Зурико Давиташвили)
64′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
13
Эрен Элмали
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
16
Исмаил Юкшек
21
Юнус Акгюн
68′
6
Оркун Кекчю
11
Кенан Йылдыз
83′
20
Ферди Кадиоглу
8
Арда Гюлер
68′
9
Барыш Йылмаз
7
Керем Актюркоглу
77′
78′
5
Салих Озджан
10
Хакан Чалханоглу
78′
19
Огуз Айдын
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
2
Отар Какабадзе
13
Георгий Гочолеишвили
6
Георгий Кочорашвили
85′
15
Анзор Меквабишвили
7
Хвича Кварацхелия
14
Лука Лочошвили
5
Саба Гогличидзе
17
Отар Китеишвили
65′
20
Ника Гагнидзе
22
Жорж Микаутадзе
46′
8
Буду Зивзивадзе
10
Зурико Давиташвили
71′
11
Саба Лобжанидзе
Статистика
Турция
Грузия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
6
3
Угловые
7
6
Фолы
14
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти