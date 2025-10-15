Португальцы сыграли вничью с венграми в отборе на ЧМ. Роналду оформил дубль

В других матчах игрового дня сборная Эстонии дома сыграла вничью с командой Молдавии (1:1), сборная Андорры на своем поле проиграла команде Сербии (1:3), сборная Армении на выезде уступила команде Ирландии (0:1), сборная Италии в родных стенах разгромила команду Израиля (3:0), сборная Испании одержала разгромную победу при своих болельщиках над командой Болгарии (4:0), сборная Грузии на выезде проиграла команде Турции (1:4).