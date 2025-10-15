Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Португальцы сыграли вничью с венграми в отборе на ЧМ. Роналду оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: Reuters

ТАСС, 14 октября. Сборная Португалии со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Криштиану Роналду (22-я, 45+3-я минуты). У проигравших отличились Аттила Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Сборная Португалии возглавляет отборочную группу F с 10 очками. Следом идут команды Венгрии (5), Ирландии (4) и Армении (3).

В других матчах игрового дня сборная Эстонии дома сыграла вничью с командой Молдавии (1:1), сборная Андорры на своем поле проиграла команде Сербии (1:3), сборная Армении на выезде уступила команде Ирландии (0:1), сборная Италии в родных стенах разгромила команду Израиля (3:0), сборная Испании одержала разгромную победу при своих болельщиках над командой Болгарии (4:0), сборная Грузии на выезде проиграла команде Турции (1:4).

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Португалия
2:2
Первый тайм: 2:1
Венгрия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
14.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Марко Росси
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Нелсон Семеду)
22′
Криштиану Роналду
(Нуну Мендеш)
45+3′
Венгрия
Аттила Салаи
(Доминик Собослаи)
8′
Доминик Собослаи
(Даниэль Лукач)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
2
Нелсон Семеду
23
Витор Феррейра Витинья
10
Бернарду Силва
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
19
Нуну Мендеш
79′
14
Нуну Тавареш
8
Бруну Фернандеш
34′
62′
6
Жоау Пальинья
21
Рубен Невеш
62′
11
Жоау Феликс
90′
7
Криштиану Роналду
78′
9
Гонсалу Рамуш
18
Педру Нету
62′
20
Франсишку Консейсау
Венгрия
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
10
Доминик Собослаи
19
Барнабаш Варга
20
Роланд Шоллои
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
11
Милош Керкез
79′
15
Мартон Дардаи
13
Андраш Шефер
38′
21
Алекс Тот
17
Каллум Стайлс
51′
79′
8
Милан Виталиш
14
Бендегуз Болла
58′
16
Даниэль Лукач
90+5′
Статистика
Португалия
Венгрия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
20
17
Удары в створ
8
7
Угловые
5
4
Фолы
7
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Срджан Йованович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти