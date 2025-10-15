Португальцы сыграли вничью с венграми в отборе на ЧМ. Роналду оформил дубль

ТАСС, 14 октября. Сборная Португалии со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Венгрии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Криштиану Роналду (22-я, 45+3-я минуты). У проигравших отличились Аттила Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).
Сборная Португалии возглавляет отборочную группу F с 10 очками. Следом идут команды Венгрии (5), Ирландии (4) и Армении (3).
В других матчах игрового дня сборная Эстонии дома сыграла вничью с командой Молдавии (1:1), сборная Андорры на своем поле проиграла команде Сербии (1:3), сборная Армении на выезде уступила команде Ирландии (0:1), сборная Италии в родных стенах разгромила команду Израиля (3:0), сборная Испании одержала разгромную победу при своих болельщиках над командой Болгарии (4:0), сборная Грузии на выезде проиграла команде Турции (1:4).
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
Роберто Мартинес
Марко Росси
Криштиану Роналду
(Нелсон Семеду)
22′
Криштиану Роналду
(Нуну Мендеш)
45+3′
Аттила Салаи
(Доминик Собослаи)
8′
Доминик Собослаи
(Даниэль Лукач)
90+1′
1
Диогу Кошта
2
Нелсон Семеду
23
Витор Феррейра Витинья
10
Бернарду Силва
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
19
Нуну Мендеш
79′
14
Нуну Тавареш
8
Бруну Фернандеш
34′
62′
6
Жоау Пальинья
21
Рубен Невеш
62′
11
Жоау Феликс
90′
7
Криштиану Роналду
78′
9
Гонсалу Рамуш
18
Педру Нету
62′
20
Франсишку Консейсау
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
10
Доминик Собослаи
19
Барнабаш Варга
20
Роланд Шоллои
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
11
Милош Керкез
79′
15
Мартон Дардаи
13
Андраш Шефер
38′
21
Алекс Тот
17
Каллум Стайлс
51′
79′
8
Милан Виталиш
14
Бендегуз Болла
58′
16
Даниэль Лукач
90+5′
Главный судья
Срджан Йованович
(Сербия)
