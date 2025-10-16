Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Дебютант сборной России назвал себя самым популярным калмыком

Полузащитник сборной России Мингиян Бевеев в интервью Legalbet заявил, что его можно считать самым популярным представителем Калмыкии.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, на сегодняшний день я самый популярный человек в Калмыкии. Наверное, так можно сказать. По крайней мере, на ближайшие дни. За сборной следят все, мне пишут много сообщений, все переживают, несмотря на то, что в республике давно футбола нет», — заявил Бевеев.

Российские футболисты в октябрьской международной паузе под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

