Сын легенды сборной Англии разбился насмерть на тракторе в 21 год

Пирс провел 78 матчей за сборную Англии в 1987—1999 годах. На клубном уровне выступал за такие команды, как «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Был тренером молодежной и олимпийской сборной, исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Англии (в 2012 году).