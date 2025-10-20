Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.22
П2
2.60
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.63
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.52
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Сын легенды сборной Англии разбился насмерть на тракторе в 21 год

21-летний сын Стюарта Пирса Харли попал в ДТП на тракторе 16 октября и погиб. Пирс-старший провел 78 матчей за сборную Англии и был ее временным тренером в 2012-м.

Источник: Getty Images

Харли Пирс, сын бывшего футболиста и тренера сборной Англии Стюарта Пирса, погиб в ДТП, когда управлял трактором, пишет Би-би-си.

В полиции сообщили, что авария произошла на прошлой неделе в графстве Глостершир, в ней участвовало только одно транспортное средство.

У 21-летнего Харли Пирса была своя сельскохозяйственная компания. Daily Mail пишет, что погибший мог не справиться с управлением из-за лопнувшей шины и умер на месте.

Пирс провел 78 матчей за сборную Англии в 1987—1999 годах. На клубном уровне выступал за такие команды, как «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Был тренером молодежной и олимпийской сборной, исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Англии (в 2012 году).