Сын Криштиану Роналду впервые вызван в сборную Португалии U-16

15-летний сын легендарного Криштиану Роналду вызван на Кубок федераций в Анталье, где португальцы сыграют против Турции, Англии и Уэльса.
Роналду-младший уже вызывался в сборную Португалии U-15. В мае он забил дебютный гол в матче против Хорватии.
Вингер саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дос Сантос впервые получил приглашение в юниорскую сборную Португалии, в которой играют футболисты не старше 16 лет.
15-летний сын легендарного Криштиану Роналду вызван на Кубок федераций в Анталье, где португальцы сыграют против Турции, Англии и Уэльса.
Роналду-младший уже вызывался в сборную Португалии U-15. В мае он забил дебютный гол в матче против Хорватии.