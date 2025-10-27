Ричмонд
Головин вошел в расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Александр Головин из «Монако» и Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад» включены в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В ноябре сборная России проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского «Зенита» и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Последний раз Головин выступал за сборную России в сентябре. Тогда он сыграл в гостевом товарищеском матче против сборной Катара (4:1), где провел всю игру с капитанской повязкой и отметился голом. В субботу россиянин впервые с 31 августа вошел в стартовый состав «Монако» и провел на поле 76 минут. Ранее полузащитник проходил лечение из-за травмы подколенного сухожилия, полученной на клубной тренировке.

Захарян не играл за сборную России с марта 2024 года. Полузащитник пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм.