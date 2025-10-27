Головин вошел в расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили.

Последний раз Головин выступал за сборную России в сентябре. Тогда он сыграл в гостевом товарищеском матче против сборной Катара (4:1), где провел всю игру с капитанской повязкой и отметился голом. В субботу россиянин впервые с 31 августа вошел в стартовый состав «Монако» и провел на поле 76 минут. Ранее полузащитник проходил лечение из-за травмы подколенного сухожилия, полученной на клубной тренировке.