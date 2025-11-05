В РФС опровергли информацию о скором допуске женской сборной России

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Информация о скором допуске женской сборной России к турнирам под эгидами Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не соответствует действительности. Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что международные организации изучают вариант с допуском женской сборной России к отбору на чемпионат мира 2027 года. Квалификация должна начаться в феврале 2026-го.
«Никаких изменений пока нет, — сказал Митрофанов. — Нужно спросить у тех, кто пишет. Но, вообще, мы ведем работу с УЕФА и ФИФА, конечно, как и всегда».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.