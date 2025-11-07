Максим Митрофанов: Международные спортивные органы сами себя загнали в ловушку

На прошедшем в Самаре форуме «Россия — спортивная держава» активно обсуждался вопрос возвращения отечественных команд и спортсменов на международные соревнования. Пока с этим есть сложности в большинстве игровых видов спорта — лишь во вторник Международная федерация плавания (World Aquatics) разбанила российские команды по водному поло.
В интервью «Известиям» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов порассуждал о том, как этот прецедент может помочь его организации, оценил риски вмешательств правительств европейских стран в работу спортивных структур, а также прокомментировал первые полгода совмещения Валерием Карпиным работы главным тренером сборной России и московского «Динамо», ситуацию с расследованием деятельности руководителей обанкротившихся летом «Химок» и оценил стратегию развития РПЛ до 2030 года.
— На этой неделе российских ватерполистов допустили до международных соревнований — впервые с 2022 года разбанены наши команды в игровых видах спорта. Это дает повод ожидать ускорения процесса допуска российских футбольных сборных и клубов до официальных турниров ФИФА и УЕФА?
— Любая новость о допуске наших спортсменов, будь то индивидуальный вид спорта или командный игровой, — это, конечно, очень важно. Данное событие нас всех радует. Пока я еще не успел прочитать и изучить полный текст решения World Aquatics. Но мы это сделаем, чтобы понять, насколько этот прецедент может повлиять на позицию других международных организаций, включая ФИФА и УЕФА. Мы, естественно, все подобные решения отслеживаем для того, чтобы наша аргументация в диалоге с международными партнерами была еще более качественной.
— В последние два с половиной года вы не раз говорили, что подавляющее большинство руководителей европейских национальных футбольных федераций против отстранения наших команд, но осуществляют его под давлением правительств своих стран. На ваш взгляд, за 2025 год степень этого давления изменилась в ту или иную сторону?
— Мне кажется, принципиально осталось таким же. В определенные периоды, наверное, волна симметрична тому, когда наблюдается какая-то антироссийская истерия. И эта волна чуть выше идет из-за соответствующего давления на федерации. Сейчас ситуация стабилизируется, давления становится чуть-чуть поменьше, но в целом ситуация принципиально такая же.
— Вы говорили, что для нас очень нежелательны санкции против израильских спортсменов из-за бомбежек Газы и июньского нападения на Иран, так как это снижает шансы на разбан россиян. Нет опасений, что недавняя история с невыдачей Индонезией виз израильским гимнастам подтолкнет и спортивные организации к санкциям, что еще больше усложнит работу по возвращению российского спорта?
— Это лишь подтверждает то, что в течение последних трех с половиной лет использовался некий двойной стандарт при рассмотрении санкций в отношении России и других стран, включая Израиль. Но мне кажется, что здесь опаснее ситуация в том, что если международное спортивное сообщество будет следовать каким-то политическим шагам своих государств, то, собственно, сама идея международного спортивного сотрудничества может закончиться.
— Вы видите риск того, что когда ФИФА и УЕФА решатся на возвращение наших команд на международные турниры, смысл этого решения будет утрачен из-за решений отдельных европейских стран по выдаче виз нашим футболистам?
— Мы ровно об этом не раз говорили, что решение о допуске наших команд будет только частью решения вопроса полноценного возвращения российского футбола на международную арену. Это только формальное решение, которое потом еще надо будет реализовывать. А реализация будет заключаться в том числе в визах, логистике, возможности оплачивать перемещение и проживание команд на территории стран, где им надо будет играть выездные матчи. Спортсмены могут оказаться в условном состоянии заложников, когда на них будут осуществляться попытки воздействия, и ребята будут не в состоянии постоять за себя. Особенно это страшно смотрится в отношении детских и юношеских команд, когда им предстоит участвовать в соревнованиях в той же Европе. Такие риски тоже надо предвидеть и предотвратить. Поэтому возвращение наших спортсменов и команд на международную арену — комплексный вопрос.
Здесь важный момент: что будут делать международные спортивные органы в случае, если будет осуществляться такое препятствие сотрудничеству. Будут ли, например, команды и федерации, чьи государства препятствуют этому сотрудничеству, получать санкции в виде технического поражения. Если да, то это один вариант развития событий. Если нет, если все будут просто наблюдать за этим, разводить руками и говорить, как это плохо, как всё сложно… Это будет другой вариант развития событий.
— Вы видите возможные рычаги воздействия на государства со стороны общественных спортивных организаций, с помощью которых можно пресечь подобные проблемы?
— Мне кажется, что международные спортивные органы сами себя слегка в эту ловушку загнали. Они пошли на поводу тех политических требований, которые транслировались в феврале 2022 года и после рядом государств. Сейчас только жесткая и последовательная позиция международных спортивных организаций может вернуть ситуацию в адекватное русло. Они могут это сделать, но для этого должны консолидироваться с национальной ассоциацией и занять однозначную позицию, что их решения должны исполняться.
— В Самаре на форуме «Россия — спортивная держава» вы вместе с президентом РПЛ Александром Алаевым и руководителями клубов премьер-лиги обсуждали недавно принятую стратегию развития РПЛ до 2030 года. Какие наиболее интересные ее пункты выделите?
— Это достаточно комплексный документ, который охватывает все направления развития профессионального футбола, а также роль клубов в развитии массового футбола, инфраструктуры и других аспектов. Но любая стратегия — это не догма. Если меняется ситуация, то нужно адаптироваться. Важно, чтобы эта стратегия как документ, на базе которого будет осуществляться деятельность лиги и клубов, заработала. Меня радует, что у клубов появилось представление о некой собственной идентичности, о том, какая их роль в системе футбола и что нужно сделать для укрепления этой роли.
— Уже почти полгода прошло с момента, как Валерий Карпин начал совмещать работу главным тренером сборной России и московского «Динамо». Нынешние неудачи клуба не вызывают опасений, что такая нагрузка приведет и к регрессу национальной команды, особенно если в ближайшем будущем нас вернут в официальные соревнования?
— Если в ближайшее время вернемся в официальные соревнования, то у нас этот вопрос урегулирован. Так как заранее договаривались с Валерием Георгиевичем и «Динамо», что после снятия санкций со сборной совмещение будет невозможно.
— Кстати, четко оговорено и прописано, что в этом случае Карпин должен будет сделать выбор в пользу сборной?
— Оговорено всё четко. В жизни по большому счету можно решить любую ситуацию. Конечно, при определенных обстоятельствах можно выбрать не сборную, но я от Валерия Георгиевича даже риторики такой никогда не слышал. Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная. Что касается вашего вопроса о текущих результатах «Динамо», то клубная работа — это другое. Эта работа очень сложная. Мы ее никак не комментируем, но скажу, что на работе сборной, кроме того, что тренер перегружен, это по большому счету никак не отражается. Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, мы пока не видим. Если это начнет мешать работе в сборной, мы тренеру об этом скажем.
— Летом ряд трансферов «Динамо» наводил на мысли, что клуб получил преимущество над конкурентами в борьбе за игроков уровня Ивана Сергеева из-за наличия у себя главного тренера сборной. Часто ходили слухи, что «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» недовольны этой ситуацией. Они в РФС напрямую обращались по данному вопросу?
— С конкретными вопросами нет. Мы с клубами обсуждали, что это гипотетический конфликт интересов, но кроме этого обсуждения ничего больше не было. Каких-то претензий по ходу сезона мы не получали.
— Видите в будущем риски конфликта интересов?
— Гипотетически я считаю, что определенный конфликт интересов возможен. Если он будет реализовываться, то и мы, и клубы, несомненно, на это внимание обратим. В зависимости от того, что будет происходить, так и будем решать проблему.
— В начале октября член исполкома РФС Дмитрий Гафин покинул должность председателя совета директоров московского «Динамо». Когда будет решен вопрос с его заменой?
— До ближайшей конференции РФС Дмитрий Александрович остается членом исполкома. Перед одним из заседаний исполкома мы в установленный срок запросим лигу на предмет того, есть ли у Гафина правовая связь с кем-либо из клубов. Если на тот момент ее не будет, то, соответственно, глава РПЛ на заседании общего собрания лиги поставит вопрос о выдвижении нового кандидата в исполком РФС. Его надо будет выдвинуть за 50 дней до конференции РФС. Ближайшая конференция состоится примерно в конце мая. Именно тогда Гафин сложит свои полномочия члена исполкома.
— Другой член исполкома РФС Арташес Арутюнянц покинул пост президента «Ростова», но остался в его совете директоров.
— Раз он должность в клубе в настоящий момент сохраняет, то оснований для рассмотрения вопроса о его замене пока нет.
— КДК РФС провел уже несколько заседаний по делу о банкротстве ФК «Химки», рассматривает вопрос о дисквалификации бизнесмена Туфана Садыгова, которого представляли как инвестора клуба. Какие у вас ожидания от этих мероприятий?
— КДК РФС проводит расследование, в котором задействовано много людей — всех за раз опросить они не могут. КДК опрашивает всех, изучает материалы. Задачи на скорость решения у них нет. Посмотрим, к чему они придут.
— Как решить вопрос с санкциями в отношении лиц, которые, как Садыгов, формально не являются должностными лицами клуба, но все прекрасно понимают, что они играют ключевую роль в жизни организации?
— Вы же юризмом этот вопрос никак не решите — никому не запретите помогать финансово клубам. Действительно, существует такая форма отношений, когда кто-то дает деньги через пожертвование. И понятно, что он влияет на принимаемые клубом решения. Поэтому сейчас по тем же «Химкам» и проводится процедура. КДК должен определить и признать, является ли господин Садыгов субъектом футбола.
— Летом РФС принял резонансное решение по недопуску «Торпедо» до соревнований РПЛ из-за возможных попыток воздействия на судей. Как отреагировали на возвращение на пост главного тренера команды Олега Кононова, которого считают человеком экс-соучредителя клуба Леонида Соболева, дисквалифицированного КДК РФС на пять лет?
— Никак не отреагировал. Это внутреннее дело «Торпедо».
— Нет ли здесь поводов для санкций в связи с возможным влиянием на жизнь клуба человека, которого ваша организация отстранила от футбольной деятельности?
— Насколько я знаю, в отношении господина Соболева есть ограничительные меры, назначенные судом. Если не ошибаюсь, он сейчас находится под домашним арестом. Это в том числе не предполагает какого бы то ни было общения посредством различных каналов связи.
— Если выявятся контакты сотрудников «Торпедо» с Соболевым, что будете делать?
— Если выявятся, если получим такую информацию, то будем реагировать.
— Какого уровня соперников ждать для сборной России в 2026 году?
— Похожего уровня, если сравнивать с теми командами, с которыми сборная России отыграла нынешней осенью (Иордания, Катар, Иран, Боливия) и еще сыграет в ноябре (Перу, Чили).
Алексей Фомин