Максим Митрофанов: Международные спортивные органы сами себя загнали в ловушку

— Оговорено всё четко. В жизни по большому счету можно решить любую ситуацию. Конечно, при определенных обстоятельствах можно выбрать не сборную, но я от Валерия Георгиевича даже риторики такой никогда не слышал. Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная. Что касается вашего вопроса о текущих результатах «Динамо», то клубная работа — это другое. Эта работа очень сложная. Мы ее никак не комментируем, но скажу, что на работе сборной, кроме того, что тренер перегружен, это по большому счету никак не отражается. Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, мы пока не видим. Если это начнет мешать работе в сборной, мы тренеру об этом скажем.