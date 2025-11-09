РФС отказался от товарищеского матча с Аргентиной из-за финансовых условий

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да, но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — поделился Митрофанов в беседе со «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что Ангола заплатит €12 млн за матч с Аргентиной, который пройдет 14 ноября.
Ранее, 27 октября, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный список национальной команды 39 футболистов. Сборной России предстоит сыграть товарищеские матчи с командами Перу 12 ноября в Санкт‑Петербурге и Чили 15 ноября в Сочи.