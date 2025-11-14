Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера

В прошлый раз сборная Чили приезжала в Россию в 2017 году. Тогда «Ла Роха» была на пике — два подряд выхода в плей-офф мировых чемпионатов и два триумфа на Кубках Америки, где чилийцы умножали на ноль звездную аргентинскую атаку и были безупречны в сериях пенальти. После второй из них — открывшейся с осечки Месси — раздосадованный Лео на эмоциях заявил, что прощается с национальной командой. Жизнь, впрочем, рассудила иначе. Великий мастер не просто вернулся, а выиграл ЧМ-2022, тогда как сборная Чили после выхода в финал Кубка конфедераций-2017 только теряла завоеванные позиции.