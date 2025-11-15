Ричмонд
Колосков: «Между нашими игроками и чилийцами большая разница. На их примере видно наше значительное отставание»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от Чили в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

Команда Валерия Карпина уступила в Сочи со счетом 0:2. Это поражение стало для россиян первым за 23 игры.

"Игру с Чили я посмотрел с удовольствием в отличие от матча с Перу. Были и хорошие скорости, и единоборства, и комбинации. Это было мало похоже на традиционный товарищеский матч. Бросилась в глаза большая разница между нашими игроками и чилийцами. Мы совершали слишком много ошибок, во всех технических приемах они были намного сильнее. Из-за этого и пропустили два необязательных гола.

Несмотря на последнее место в южноамериканском отборе, Чили — одна из лучших сборных, с которыми мы играли за последнее время. На их примере было видно наше значительное отставание во многих аспектах. Я бы не назвал результат позорным, потому что в Южной Америке слабых команд нет.

Из этого матча я сделал вывод — у нас просто нет сборной. Есть 35−40 футболистов, которые приезжают на сбор, но 11 стартовых игроков никто назвать не сможет. Каждый раз у Карпина какие-то новые составы. Да, игроков нужно иногда просматривать, но не три с половиной года. Возможно, нам скоро разрешат выступать, а у нас команды нет.

Прервавшаяся рекордная серия должна быть интересна только прессе и болельщикам. Для сборной это не имеет никакого значения. Такая же история с Дзюбой-рекордсменом. СМИ могут это пообсуждать, но делать какие-то выводы нужно из официальных матчей", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
