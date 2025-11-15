Колосков: «Между нашими игроками и чилийцами большая разница. На их примере видно наше значительное отставание»

Команда Валерия Карпина уступила в Сочи со счетом 0:2. Это поражение стало для россиян первым за 23 игры.
"Игру с Чили я посмотрел с удовольствием в отличие от матча с Перу. Были и хорошие скорости, и единоборства, и комбинации. Это было мало похоже на традиционный товарищеский матч. Бросилась в глаза большая разница между нашими игроками и чилийцами. Мы совершали слишком много ошибок, во всех технических приемах они были намного сильнее. Из-за этого и пропустили два необязательных гола.
Несмотря на последнее место в южноамериканском отборе, Чили — одна из лучших сборных, с которыми мы играли за последнее время. На их примере было видно наше значительное отставание во многих аспектах. Я бы не назвал результат позорным, потому что в Южной Америке слабых команд нет.
Из этого матча я сделал вывод — у нас просто нет сборной. Есть 35−40 футболистов, которые приезжают на сбор, но 11 стартовых игроков никто назвать не сможет. Каждый раз у Карпина какие-то новые составы. Да, игроков нужно иногда просматривать, но не три с половиной года. Возможно, нам скоро разрешат выступать, а у нас команды нет.
Прервавшаяся рекордная серия должна быть интересна только прессе и болельщикам. Для сборной это не имеет никакого значения. Такая же история с Дзюбой-рекордсменом. СМИ могут это пообсуждать, но делать какие-то выводы нужно из официальных матчей", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
