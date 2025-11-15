Колосков: «Между нашими игроками и чилийцами большая разница. На их примере видно наше значительное отставание»

Из этого матча я сделал вывод — у нас просто нет сборной. Есть 35−40 футболистов, которые приезжают на сбор, но 11 стартовых игроков никто назвать не сможет. Каждый раз у Карпина какие-то новые составы. Да, игроков нужно иногда просматривать, но не три с половиной года. Возможно, нам скоро разрешат выступать, а у нас команды нет.