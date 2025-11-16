Главный тренер сборной Чили ответил на вопрос о возможной работе в России

— Я с этим справляюсь, но волна негатива может отражаться на моей семье. Хотелось бы, чтобы критика была более сбалансирована и умерена. Мы хотим комплексно развивать проект сборных. Готовить молодых игроков. Быть вместе с тренерами вратарей, обращать внимание на антропометрию. У нас были приверженцы натурализацию в сборную. Для меня это путь, против которого я выступаю. Я считаю что правильно готовить игроков с 14−16 лет, выводить их на новый уровень, уровень национальных сборных. На мой взгляд, клубы готовят игроков, они главные действующие лица. Мы должны с ними взаимодействовать. Здесь должен быть комплексный подход. Это мое видение. Хочу выигрывать и развивать проект в нашей стране.