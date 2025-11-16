Ричмонд
Главный тренер сборной Чили ответил на вопрос о возможной работе в России

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова ответил на вопрос о возможной работе в России.

Источник: Getty Images

— Вам тяжело работать под давлением?

— Я с этим справляюсь, но волна негатива может отражаться на моей семье. Хотелось бы, чтобы критика была более сбалансирована и умерена. Мы хотим комплексно развивать проект сборных. Готовить молодых игроков. Быть вместе с тренерами вратарей, обращать внимание на антропометрию. У нас были приверженцы натурализацию в сборную. Для меня это путь, против которого я выступаю. Я считаю что правильно готовить игроков с 14−16 лет, выводить их на новый уровень, уровень национальных сборных. На мой взгляд, клубы готовят игроков, они главные действующие лица. Мы должны с ними взаимодействовать. Здесь должен быть комплексный подход. Это мое видение. Хочу выигрывать и развивать проект в нашей стране.

— Вы бы рассмотрели возможность тренировать российский клуб?

— Конечно, никогда не говори «никогда», но сейчас у нас прекрасный проект развития национальных сборных Чили. В России играл Марк Гонсалес играл, Сааведра играет в России. Это здорово. Россия — большая страна. Был прекрасный чемпионат мира, про который все знают. Это всё история и футбольные традиции, — цитирует Кордову пресс-служба РФС.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти