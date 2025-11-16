Губерниев: у сборной России синдром «Динамо» в последних матчах

«Не нужно делать хорошую мину при плохой игре. Как мы играли и что создавали? Кажется, у сборной синдром “Динамо” в последних матчах. Обидно, потому что ожидали другого, ребята вроде стараются. Валерий Георгиевич последнее время увлёкся рассуждениями про табакокурение и всё остальное, и это сыграло злую шутку.



Про совмещение вопрос действительно на повестке дня. По поводу квалификации Карпина у всех действительно есть вопросы. Но это к работодателям. Эта динамо-машина перемолола и клуб, и сборную. Нужно всем призадуматься.



Если в оставшихся до зимней паузы матчах “Динамо” сыграет плохо, я сомневаюсь, что Карпин продолжит там работу. Для Валерия Георгиевича сейчас момент истины: в сборной не лады, кто бы что ни говорил, но результат налицо — одно очко, хоть и с хорошими соперниками. Проблема не в том, что Чили удалось забить — наша сборная не забила. Где созидание? Валерию Георгиевичу нужно выдержать этот удар, я искренне желаю ему всяческих удач, но ситуация непростая.



Для Карпина ведь это ещё и вопрос репутации. Говорят, что он не выиграл ни одного трофея, сейчас с “Динамо” надо пытаться, но разговор идёт о том, чтобы не вылететь, а это совсем катастрофа. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.



Я симпатизирую Карпину, хоть иногда он и говорит странные вещи про алкоголь и курение. Футболисты, спортсмены, тренеры должны быть примером для всех и прежде всего для молодёжи. А когда тренер позволяет себе такие эскапады — это странно. Лев Иванович Яшин тоже курил всю жизнь, но кто-то об этом знал? Заниматься гоголевским почёсыванием в затылке поздновато — нужно дело делать. Сейчас всё внимание к “Спартаку” и “Динамо”, остальные команды, которые борются за медали и чемпионство, не пропадут», — сказал Губерниев Metaratings.ru.