Губерниев: у сборной России синдром «Динамо» в последних матчах

15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» прошёл BetBoom товарищеский матч между национальными сборными России и Чили. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Не нужно делать хорошую мину при плохой игре. Как мы играли и что создавали? Кажется, у сборной синдром “Динамо” в последних матчах. Обидно, потому что ожидали другого, ребята вроде стараются. Валерий Георгиевич последнее время увлёкся рассуждениями про табакокурение и всё остальное, и это сыграло злую шутку.
Про совмещение вопрос действительно на повестке дня. По поводу квалификации Карпина у всех действительно есть вопросы. Но это к работодателям. Эта динамо-машина перемолола и клуб, и сборную. Нужно всем призадуматься.
Если в оставшихся до зимней паузы матчах “Динамо” сыграет плохо, я сомневаюсь, что Карпин продолжит там работу. Для Валерия Георгиевича сейчас момент истины: в сборной не лады, кто бы что ни говорил, но результат налицо — одно очко, хоть и с хорошими соперниками. Проблема не в том, что Чили удалось забить — наша сборная не забила. Где созидание? Валерию Георгиевичу нужно выдержать этот удар, я искренне желаю ему всяческих удач, но ситуация непростая.
Для Карпина ведь это ещё и вопрос репутации. Говорят, что он не выиграл ни одного трофея, сейчас с “Динамо” надо пытаться, но разговор идёт о том, чтобы не вылететь, а это совсем катастрофа. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
Я симпатизирую Карпину, хоть иногда он и говорит странные вещи про алкоголь и курение. Футболисты, спортсмены, тренеры должны быть примером для всех и прежде всего для молодёжи. А когда тренер позволяет себе такие эскапады — это странно. Лев Иванович Яшин тоже курил всю жизнь, но кто-то об этом знал? Заниматься гоголевским почёсыванием в затылке поздновато — нужно дело делать. Сейчас всё внимание к “Спартаку” и “Динамо”, остальные команды, которые борются за медали и чемпионство, не пропадут», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
После 15 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Команда с 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.
Национальная команда Чили — двукратный победитель Кубка Америки. В розыгрышах 2015 и 2016 годов чилийцы в финалах дважды обыграли Аргентину. Сборная занимает 56-ю строчку в рейтинге ФИФА.
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти