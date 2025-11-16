Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.90
П2
2.56
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
4.90
П2
1.25
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.99
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
29.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.05
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.44
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.72
П2
3.41

Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой

Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой отбора ЧМ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао по футболу Дик Адвокат по семейным обстоятельствам не сможет присутствовать на решающем матче национальной команды за выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщается на странице Федерации футбола Кюрасао в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Сборная Кюрасао 18 ноября сыграет в гостях с командой Ямайки в матче последнего тура третьего отборочного раунда в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Перед заключительной встречей команда Кюрасао с 11 очками возглавляет таблицу группы В, команде Адвоката достаточно сыграть вничью с идущими вторыми ямайцами (10), чтобы впервые выйти в финальную часть чемпионата мира.

«Это очень тяжелое решение — оставить ребят одних. Мне с болью далось это решение, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, я буду поддерживать тесную связь со штабом, полностью доверяю своим игрокам», — сказал Адвокат.

На тренерской скамейке в матче со сборной Ямайки будут присутствовать помощники нидерландца Дин Горре и Кор Пот.

Адвокату 78 лет, он возглавляет карибскую команду с января 2024 года. Нидерландец тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год и привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Со сборной России он работал с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.