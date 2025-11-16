Дик Адвокат покинул расположение сборной Кюрасао перед решающей игрой

Адвокату 78 лет, он возглавляет карибскую команду с января 2024 года. Нидерландец тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год и привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Со сборной России он работал с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.