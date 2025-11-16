«Будем еще злее». Сборная России показала эксклюзивные кадры из раздевалки после поражения от Чили

На ролике показаны кадры из раздевалки, где Валерий Карпин давал игрокам установку на игру, выход на поле, основные моменты первого тайма, разговор главного тренера с футболистами в перерыве, второй тайм и речь Карпина в раздевалке после поражения.
«Такие матчи случаются. Не расстраиваемся, будем еще злее», — подытожил Карпин.
