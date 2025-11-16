Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.80
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.65
П2
3.20
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

«Будем еще злее». Сборная России показала эксклюзивные кадры из раздевалки после поражения от Чили

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром основной трансляции товарищеского матча с Чили (0:2).

Источник: РФС

На ролике показаны кадры из раздевалки, где Валерий Карпин давал игрокам установку на игру, выход на поле, основные моменты первого тайма, разговор главного тренера с футболистами в перерыве, второй тайм и речь Карпина в раздевалке после поражения.

«Такие матчи случаются. Не расстраиваемся, будем еще злее», — подытожил Карпин.

