Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
5.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.80
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
2.18
П2
2.17
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.30
П2
3.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.95
П2
12.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
4.65
X
2.80
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
4
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Гол Валеры не спас Перу от поражения в игре против Чили в Сочи

Сборная Чили одолела Перу в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла на нейтральном поле в Сочи и завершилась в пользу чилийцев со счетом 2:1.

Единственный гол перуанцев забил Алекс Валера, который реализовал пенальти. Чилийцы играли в меньшинстве с 33-й минуты после удаления Ивана Романа, но добились победы благодаря двум голам во втором тайме.

В предыдущих матчах сборная Чили выиграла у России (2:0), а перуанцы сыграли с российской командой вничью (1:1).

Чили
2:1
Первый тайм: 0:1
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
18.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Николас Кордова
Мануэль Баррето
Голы
Чили
Фелипе Лойола
53′
Дарио Осорио
60′
Перу
Алекс Валера
34′
Составы команд
Чили
12
Лоуренс Вигуру
17
Габриэль Суасо
15
Фелипе Лойола
5
Иван Роман
33′
13
Беньямин Кушчевич
21
Франсиско Салинас
85′
14
Игнасио Сааведра
7
Марселино Нуньес
63′
6
Висенте Писарро
11
Лукас Сепеда
85′
15
Матиас Сепульведа
87′
9
Александр Аравена
63′
16
Гонсало Тапия
10
Дарио Осорио
85′
22
Бен Бреретон Диас
24
Лаутаро Мильян
36′
3
Гильермо Марипан
Перу
1
Педро Гальесе
23
Сезар Инга
4
Маркос Лопес
20
Алекс Валера
14
Фабио Грубер
15
Ренцо Гарсес
45′
10
Хайро Конча
70′
3
Эрик Норьега
11
Хесус Кастильо
70′
7
Йорди Рейна
30
Хесус Претель
64′
8
Пьеро Киспе
24
Кенхи Кабрера
39′
64′
11
Брайан Рейна
13
Джонни Видалес
64′
22
Кевин Кеведо
Статистика
Чили
Перу
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
8
3
Угловые
13
3
Фолы
13
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти