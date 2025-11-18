Гол Валеры не спас Перу от поражения в игре против Чили в Сочи

Игра прошла на нейтральном поле в Сочи и завершилась в пользу чилийцев со счетом 2:1.
Единственный гол перуанцев забил Алекс Валера, который реализовал пенальти. Чилийцы играли в меньшинстве с 33-й минуты после удаления Ивана Романа, но добились победы благодаря двум голам во втором тайме.
В предыдущих матчах сборная Чили выиграла у России (2:0), а перуанцы сыграли с российской командой вничью (1:1).
Футбол, Товарищеские матчи,
18.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Николас Кордова
Мануэль Баррето
Голы
Чили
Фелипе Лойола
53′
Дарио Осорио
60′
Перу
Алекс Валера
34′
Составы команд
Чили
12
Лоуренс Вигуру
17
Габриэль Суасо
15
Фелипе Лойола
5
Иван Роман
33′
13
Беньямин Кушчевич
21
Франсиско Салинас
85′
14
Игнасио Сааведра
7
Марселино Нуньес
63′
6
Висенте Писарро
11
Лукас Сепеда
85′
15
Матиас Сепульведа
87′
9
Александр Аравена
63′
16
Гонсало Тапия
10
Дарио Осорио
85′
22
Бен Бреретон Диас
24
Лаутаро Мильян
36′
3
Гильермо Марипан
Перу
1
Педро Гальесе
23
Сезар Инга
4
Маркос Лопес
20
Алекс Валера
14
Фабио Грубер
15
Ренцо Гарсес
45′
10
Хайро Конча
70′
3
Эрик Норьега
11
Хесус Кастильо
70′
7
Йорди Рейна
30
Хесус Претель
64′
8
Пьеро Киспе
24
Кенхи Кабрера
39′
64′
11
Брайан Рейна
13
Джонни Видалес
64′
22
Кевин Кеведо
Статистика
Чили
Перу
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
8
3
Угловые
13
3
Фолы
13
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
