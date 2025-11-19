Футболист Дмитриев надеется как можно скорее попасть в сборную России

Полузащитник рассказал, почему, находясь в расположении национальной команды, удается эмоционально разгрузиться. «Мы тут все с друг другом давно знакомы, потому что по возрасту играли в юношеских сборных, — сказал он. — В этом плане ты приезжаешь, уже всех знаешь, со всеми на одном языке разговариваешь. Поэтому, понятно, тут проще и легче коммуницировать. Да, получается немного эмоционально разгрузиться за счет этого».