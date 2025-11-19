Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Футболист Дмитриев надеется как можно скорее попасть в сборную России

В составе молодежной национальной команды полузащитник провел 12 матчей.

Источник: ФК «Урал»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футболист молодежной сборной России Игорь Дмитриев верит, что в скором времени сможет попасть в состав основной национальной команды. Об этом 21-летний игрок рассказал в интервью ТАСС.

«Конечно [видится скорым вызов в основную сборную]. Очень хочется, чтобы это произошло как можно скорее, — сказал он. — Поэтому надо работать, доказывать».

Полузащитник рассказал, почему, находясь в расположении национальной команды, удается эмоционально разгрузиться. «Мы тут все с друг другом давно знакомы, потому что по возрасту играли в юношеских сборных, — сказал он. — В этом плане ты приезжаешь, уже всех знаешь, со всеми на одном языке разговариваешь. Поэтому, понятно, тут проще и легче коммуницировать. Да, получается немного эмоционально разгрузиться за счет этого».

Дмитриеву 21 год, он перешел в московский «Спартак» летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских «Крыльях Советов». В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московских клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе молодежной сборной Дмитриев принял участие в 12 матчах, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.