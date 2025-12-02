Футбольный Кубок развития пройдет в феврале в Минске

Предстоящий Кубок развития станет 22-м по счету. На этот раз в соревнованиях примут участие футболисты 2009−2010 годов рождения. Матчи пройдут с 18 по 26 февраля в столичном Футбольном манеже.
В прошлом сезоне этот турнир в седьмой раз выиграла юношеская сборная России, белорусские футболисты стали серебряными призерами, бронзу увезли домой узбекские спортсмены. Сборная Беларуси пять раз была обладателем Кубка развития. Кроме россиян и белорусов победителями этих состязаний становились футболисты Украины (4 раза), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).