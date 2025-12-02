Ричмонд
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.40
П2
3.43
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.92
X
4.25
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Барселона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.35
П2
4.25
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.93
П2
4.30
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Футбольный Кубок развития пройдет в феврале в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной футбольный турнир юношеских сборных Кубок развития пройдет в Минске в феврале 2026 года. Решение об этом принято 2 декабря на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предстоящий Кубок развития станет 22-м по счету. На этот раз в соревнованиях примут участие футболисты 2009−2010 годов рождения. Матчи пройдут с 18 по 26 февраля в столичном Футбольном манеже.

В прошлом сезоне этот турнир в седьмой раз выиграла юношеская сборная России, белорусские футболисты стали серебряными призерами, бронзу увезли домой узбекские спортсмены. Сборная Беларуси пять раз была обладателем Кубка развития. Кроме россиян и белорусов победителями этих состязаний становились футболисты Украины (4 раза), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).