Футбольный Кубок развития пройдет в феврале в Минске

В прошлом сезоне этот турнир в седьмой раз выиграла юношеская сборная России, белорусские футболисты стали серебряными призерами, бронзу увезли домой узбекские спортсмены. Сборная Беларуси пять раз была обладателем Кубка развития. Кроме россиян и белорусов победителями этих состязаний становились футболисты Украины (4 раза), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).