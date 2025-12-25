Ричмонд
Сборная России планирует провести два выездных матча в июне с участниками ЧМ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что есть варианты с разными командами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сборная России по футболу планирует провести два выездных матча в июне 2026 года против участников финальной стадии чемпионата мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами — участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира, — сказал он. — Есть варианты с разными командами».

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд.