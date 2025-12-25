В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты

«Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и ее сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач. Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил. Совмещение влечет повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами», — добавил Митрофанов.