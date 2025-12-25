Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты

Ранее главный тренер сборной России работал в «Ростове» и московском «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) не исключает согласование главному тренеру сборной России Валерию Карпину совмещение работы в национальной команде и клубе. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В ноябре Карпин объявил об уходе из московского «Динамо», он работал в клубе с июня. Позднее в интервью телеканалу «Россия 24» он исключил совмещение в будущем.

«Никогда не говори “никогда”, в жизни все бывает, — сказал Митрофанов в ответ на вопрос о том, согласует ли РФС снова совмещение Карпину. — Базово РФС против совмещения работы тренеров в сборной и клубе. Но в период отстранения от официальных соревнований такое совмещение в отдельных случаях возможно, ряд тренеров, в том числе возглавляющих национальные сборные, совмещают свою работу с клубной».

«Если говорить о нормальном соревновательном периоде, в котором должна существовать федерация и ее сборная, совмещение является невозможным, главный тренер и его штаб должны быть полностью сосредоточены на сборной, решении поставленных задач. Мы не знаем, будет ли Валерий Георгиевич вновь когда-либо обращаться к нам с вопросом совмещения. Думаю, что он тоже не знает. Но мне кажется, что важные выводы он сделал сам и их озвучил. Совмещение влечет повышенную нагрузку и на футбольный клуб. Там тоже должны правильно оценивать свои возможности. Когда тренер находится в сборной, он объективно не может заниматься клубными вопросами», — добавил Митрофанов.

Ранее Карпин также совмещал работу в сборной и «Ростове», но покинул клуб в феврале этого года.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше