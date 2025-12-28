Глава РФС Дюков: Стран, выступающих против возврата России, стало меньше

«Все прекрасно знают, какие страны инициировали наше отстранение. Их небольшое количество, поэтому зачем их ещё раз упоминать? Хочу отметить, что за это время стран, которые были бы против нашего возвращения, стало значительно меньше — их практически не осталось», — заявил президент РФС.
Напомним, что с февраля 2022 года национальные команды и клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) отстранены от участия в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, на неопределённый срок в связи с событиями в Украине. Основная мужская сборная, которой руководит Валерий Карпин, не примет участия в финальной части чемпионата мира-2026 и вправе проводить исключительно товарищеские встречи.
13 декабря пресс-служба УЕФА официально сообщила, что за неучастие команд из РПЛ в евротурнирах РФС получит сумму в 3,83 миллиона евро в рамках солидарных выплат.
26 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил ТАСС, что компетенции УЕФА и ФИФА не хватает для полноценного допуска россиян к выступлению в крупных международных турнирах.