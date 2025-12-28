Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.38
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.35
П2
4.09
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
2.02
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Глава РФС Дюков: Стран, выступающих против возврата России, стало меньше

В комментарии сайту Sport24 глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что стран, которые выступают против допуска российских сборных и клубов на мировую арену, стало намного меньше.

Источник: Metaratings.ru

«Все прекрасно знают, какие страны инициировали наше отстранение. Их небольшое количество, поэтому зачем их ещё раз упоминать? Хочу отметить, что за это время стран, которые были бы против нашего возвращения, стало значительно меньше — их практически не осталось», — заявил президент РФС.

Напомним, что с февраля 2022 года национальные команды и клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) отстранены от участия в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, на неопределённый срок в связи с событиями в Украине. Основная мужская сборная, которой руководит Валерий Карпин, не примет участия в финальной части чемпионата мира-2026 и вправе проводить исключительно товарищеские встречи.

13 декабря пресс-служба УЕФА официально сообщила, что за неучастие команд из РПЛ в евротурнирах РФС получит сумму в 3,83 миллиона евро в рамках солидарных выплат.

26 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил ТАСС, что компетенции УЕФА и ФИФА не хватает для полноценного допуска россиян к выступлению в крупных международных турнирах.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше