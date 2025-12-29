Ричмонд
Легенда «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани завершил карьеру футболиста

Легендарный уругвайский футболист Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник: Getty Images

За годы в футболе 38-летний Кавани выступал за уругвайский «Данубио», итальянские «Палермо» и «Наполи», французский «ПСЖ», английский «Манчестер Юнайтед», испанскую «Валенсию» и аргентинский «Бока Хуниорс».

«Спасибо тебе, футбол! Ты воспитал меня, ты хотел от меня многого, ты научил меня вставать, когда я падаю, и ценить каждый шаг на пути. Ты дал мне возможность осуществить мечты, которые в детстве казались невозможными, и познакомиться с невероятными людьми, как на поле, так и за его пределами. Ничто из этого не было бы возможным без моей семьи, друзей, товарищей по команде, тренеров и, прежде всего, болельщиков. Любовь, которую проявляли болельщики в каждой стране и каждом клубе, будет тем, что я буду носить с собой на протяжении всей жизни. Я ухожу с миром в душе, зная, что отдал всё на каждой тренировке и в каждом матче. С уважением к этой профессии, которая принесла мне так много, с ошибками и правильными решениями», — написал Кавани на своей странице в социальной сети.

Всего Эдинсон Кавани провел 745 матчей в профессиональном футболе, забил 404 гола и отдал 79 результативных передач. На его счету 136 игр и 58 забитых мячей за сборную Уругвая.