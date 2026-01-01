Ричмонд
Хиддинк назвал лучшего футболиста России: это рекордсмен сборной страны

Бывший главный тренер сборной России, нидерландец Гус Хиддинк назвал имя лучшего отечественного футболиста.

Источник: Getty Images

«Кто лучший российский игрок? Дзюба. Я слышал, что он в 2025 году стал лучшим бомбардиром в истории сборной России», — заявил Хиддинк в интервью Odds.ru.

37-летний Артем Дзюба сейчас играет за тольяттинский «Акрон». В 2025 году Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол) и лучшим снайпером в истории отечественного футбола.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше