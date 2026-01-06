Ричмонд
Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций

РАБАТ, 6 января. /ТАСС/. Сборные Египта и Нигерии по футболу стали четвертьфиналистами Кубка африканских наций. Турнир проходит в Марокко.

Источник: Reuters

В ⅛ финала сборная Египта со счетом 3:1 после дополнительного времени обыграла команду Бенина. Основное время завершилось со счетом 1:1. Нигерийские футболисты разгромили команду Мозамбика (4:0).

Сборная Египта в четвертьфинале сыграет с победителем матча между командами Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо. Нигерийцы встретятся с сильнейшим в противостоянии команд Алжира и ДР Конго. Ранее в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли команды Мали, Сенегала, Камеруна и Марокко.

Четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 января. Финал состоится 18 января. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д’Ивуара.