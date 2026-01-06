Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций

Сборная Египта в четвертьфинале сыграет с победителем матча между командами Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо. Нигерийцы встретятся с сильнейшим в противостоянии команд Алжира и ДР Конго. Ранее в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли команды Мали, Сенегала, Камеруна и Марокко.