Египет вытащили в четвертьфинал не Салах с Мармушем, а неожиданные герои. Нигерия после серебра идет за золотом Кубка Африки

Как признался отыгравший в сборной двенадцать лет защитник Рейнилдо Мандава, он до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать свои чувства. Зато все разложил по полочкам главный тренер. «Я был частью этой команды много лет, и мы постоянно проигрывали. Это было обескураживающе и душераздирающе, потому что мы всегда прилагали массу усилий, но никогда не добивались результата. Достичь этого сейчас, с этим новым поколением, значит для меня все. Для нас это особенное событие. Нашему народу это было необходимо. Люди многое пережили, и мы обязаны сделать их счастливыми. Футбол помогает в этом. Эти игроки теперь звезды — они заняли свое место в истории Мозамбика», — подчеркнул Конде.