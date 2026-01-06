Египет вытащили в четвертьфинал не Салах с Мармушем, а неожиданные герои. Нигерия после серебра идет за золотом Кубка Африки

Молчание звезд
Египет — Бенин 3:1
Бенин наряду с Мозамбиком одержал на нынешнем турнире первую победу на Кубках Африки. Трудно в это поверить, потому что в 2019-м, когда Египет провалился в первом же раунде плей-офф домашнего турнира, бенинцы добрались до четвертьфинала. До того исторического розыгрыша они выходили в финальную стадию трижды и добились единственной ничьей при восьми поражениях. А шесть с половиной лет назад (тогда турнир прошел летом) Бенин вышел из группы с тремя мирными исходами, после чего в ⅛ финала по итогам серии пенальти досрочно отправил домой одного из фаворитов — Марокко.
Соответственно, амбиции после того успеха выросли, и в стране даже решили придумать сборной новое прозвище. Прежнее казалось не слишком угрожающими для соперников, и «Белки» превратились в «Гепардов», которые против самой титулованной сборной Африки играли смело. Это, как и организация игры, заслуга умеющего вселять в своих футболистов уверенность Гернота Рора. У 72-летнего немца, который за полтора десятка лет возглавлял пять сборных континента (Габон, Нигер, Буркина-Фасо, Нигерия, Бенин), нет титулов, но каждая из его команд прогрессировала как в плане игры, так и с точки зрения результатов.
Египту же, как и практически в каждом матче турнира, не хватало творческих и оригинальных решений в атаке. Не отдельным исполнителям, а именно как команде. За первый тайм у «Фараонов» был один шанс забить, когда Мармуш с центра поля убежал один на один, но был остановлен самоотверженно сыгравшим вратарем. А перед уходом на перерыв фаворит потерял защитника Хамди, который покинул поле на носилках.
Но в конце концов не в первый уже раз Египет прибавил во втором тайме. Салах, исполняя угловой, создал убойный момент для не сумевшего забить из площади ворот Рабиа. Потом сам Мо неудачно пытался перебросить голкипера. Отличиться же удалось после того, как впервые пришлось выручать Эн-Шенави, которого признали лучшим вратарем группового турнира.
37-летний ветеран что-то высказал полевым игрокам, те прибавили, и, когда Бенин слишком сильно вжался в штрафную, потрясающий дальний удар удался Аттиа. Так была прервана длившаяся 449 минут безголевая серия египтян в плей-офф.
Но если кто-то думал, что на этом все закончилось, то данное мнение оказалось ошибочным. Да, ответному голу «Гепардов» помог рикошет, только их соперник сам во всем виноват. Египтяне слишком сильно думали о сохранении счета и вдобавок часто ошибались в передачах на своей половине поля. Бенин ответный гол заслужил. Но ведь все могло обойтись без овертайма, который «Фараонам» пришлось играть в шестой раз подряд! Салах наконец получил свободное пространство, однако то ли не увидел, то ли проигнорировал открывшегося напротив пустого угла Зизо. Причина уже не важна — капитан пытался все решить сам и бесхитростно пробил во вратаря.
Зато в дополнительное время у Египта обнаружился второй неожиданный герой. Первый — Аттиа — к голу добавил результативную подачу в центр штрафной, откуда Ибрахим головой по крутой дуге отправил мяч в верхний угол. В 32 года центральный защитник забил первый гол за сборную! Как, кстати, и его одноклубник по каирскому «Аль-Ахли» Аттиа. На второй же подвиг Бенина, за который наконец-то сыграл получивший четверть часа полузащитник тульского «Арсенала» Алинви, уже не хватило. «Гепарды» покидают турнир с высоко поднятой головой, а Египет — даже после гола Салаха после паса Зизо (!) — снова не убедил, что способен на восьмой титул. Соперника он узнает во вторник — после игры Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо.
Самые-самые
Нигерия — Мозамбик 4:0
Некоторые жалуются, что нынешний турнир на групповой стадии не подарил сенсаций. Наверное, такое впечатление могло возникнуть из-за того, что не было привычного драматизма с неожиданными развязками на последних минутах. Но как тогда быть с Мозамбиком, который выжил в группе смерти, досрочно отправив домой Габон во главе с Обамеянгом?! «Мамбы» до нынешнего розыгрыша не то что в плей-офф не выходили — они даже ни разу не побеждали в финальных турнирах, и для исторического успеха им потребовалось семнадцать матчей.
Творец успеха — бывший капитан национальной команды Чикинью Конде, который четыре года назад занял пост главного тренера и включился в программу преобразования футбола в стране. В ее рамках отобрали полсотни кандидатов в сборную и стали встраивать лучших из них в систему, где можно было в полной мере реализовать сильные качества футболистов. Прогресс Мозамбика в качестве футбола, организации игры и дисциплине отмечали все. Итог — два подряд выхода в финальные турниры-КА после тринадцатилетнего перерыва.
Два года назад «Мамбы» ограничились группой, выдав там огненные ничьи с грандами — Египтом и Ганой (дважды по 2:2), а теперь добрались до ⅛ финала.
Как признался отыгравший в сборной двенадцать лет защитник Рейнилдо Мандава, он до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать свои чувства. Зато все разложил по полочкам главный тренер. «Я был частью этой команды много лет, и мы постоянно проигрывали. Это было обескураживающе и душераздирающе, потому что мы всегда прилагали массу усилий, но никогда не добивались результата. Достичь этого сейчас, с этим новым поколением, значит для меня все. Для нас это особенное событие. Нашему народу это было необходимо. Люди многое пережили, и мы обязаны сделать их счастливыми. Футбол помогает в этом. Эти игроки теперь звезды — они заняли свое место в истории Мозамбика», — подчеркнул Конде.
У «Мамб» есть яркие лидеры. Тот же Рейнилдо, который играл у Диего Симеоне в «Атлетико», а сейчас выступает в АПЛ за сенсационный «Сандерленд». В атаке же тон задает восходящая звездочка «Спортинга» Катамо. Но если в группе этого хватало, то против производящей мощное впечатление Нигерии явно было недостаточно.
Вице-чемпионы прошлого-КА — одни из главных претендентов на титул, а находящийся в отличной форме Лукман неудержим. Уже к середине первого тайма форвард «Аталанты» открыл счет и ассистировал удвоившему счет Осимхену. И эта же парочка в начале второго тайма организовала третье взятие ворот. Осимхен, у которого были большие проблемы с континентальными турнирами (1 гол в 10 матчах), отличился уже три раза.
Возможно, именно такого Виктора не хватало «Суперорлам» в финале двухлетней давности. И, конечно, такого Лукмана, который сейчас самый результативный игрок турнира (3+3). Адемола причастен к половине голов Нигерии, которая, само собой, самая забивающая команда.
В четвертьфинале «Орлов» ждет лучшая команда в паре Алжир — ДР Конго. Второй вариант — возможность отомстить за поражение в плей-офф за право сыграть в межконтинентальных стыках отбора на ЧМ-2026. Да еще и после обвинений соперника в колдовстве от главного тренера Эрика Шелля. Вот это будет сюжет! Хотя в любом случае мы получим отличную афишу.
Автор: Андрей Кузичев