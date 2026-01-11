Ричмонд
Определились все полуфиналисты Кубка Африки по футболу

РАБАТ, 10 января. /ТАСС/. Сборная Египта со счетом 3:2 обыграла команду Кот-д’Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций по футболу и стала последним участником полуфинальной стадии турнира.

Источник: Reuters

Соревнование проходит в Марокко.

За сборную Египта забитыми мячами отметились Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабья (32) и Мохамед Салах (52). На 40-й минуте встречи защитник сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил мяч в свои ворота. У ивуарийцев отличился Гела Дуэ (73).

В полуфинале сборная Египта сыграет против команды Сенегала. В другой встрече ½ финала встретятся сборные Марокко и Нигерии. Матчи пройдут 14 января.

Кубок Африки завершится 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д’Ивуара.