Определились все полуфиналисты Кубка Африки по футболу

За сборную Египта забитыми мячами отметились Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабья (32) и Мохамед Салах (52). На 40-й минуте встречи защитник сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил мяч в свои ворота. У ивуарийцев отличился Гела Дуэ (73).