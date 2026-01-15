Мане оставил Салаха без титула. Сенегал сильнее Египта, а Марокко вытащил в финал кошмар пенальтистов Буну!

На нынешнем-КА «Фараоны» прибавляли постепенно, и, как казалось, вышли на пик как раз к ½, которая была возможностью поквитаться за обиды 2022 года. Салах тогда проиграл свой второй финал континентального первенства, а решающий удар в серии пенальти исполнил его одноклубник по «Ливерпулю» Мане, который ранее смазал 11-метровый в игре. Точнее, проиграл дуэль вратарю, который получил совет от своего капитана. Только титул впервые в истории все равно достался Сенегалу, а несколько месяцев спустя «Львы Теранги» еще и оставили Египет без ЧМ-2022. Сценарий же новой дуэли легко угадывался. Прагматичные «Фараоны» отдали мяч сопернику, но при этом контроль у «львов» получался стерильным. Вдобавок ко всему, уже к середине первого тайма они потеряли получившего травму Кулибали.