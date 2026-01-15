Мане оставил Салаха без титула. Сенегал сильнее Египта, а Марокко вытащил в финал кошмар пенальтистов Буну!

Наказание за пассивность
Сенегал — Египет 1:0
Как бы ни завершился нынешний турнир, к победе будущего чемпиона приведет африканский специалист. Это уже тенденция, ведь три предыдущих-КА тоже выиграли доморощенные тренеры, а последним иностранцем-чемпионом в 2017-м стал возглавлявший Камерун бельгиец Уго Брос. Нынешнее же континентальное первенство уникально тем, что впервые с 1965 года в топ-4 оказались сборные, которые опираются на местные кадры.
Но если марокканца Валида Реграги после ЧМ-2022 знает весь мир, а возглавляющий Нигерию малиец Эрик Шелль запомнился на прошлом турнире выводом соотечественников в четвертьфинал, то работа тренеров Сенегала и Египта — настоящее откровение. Бывший динамовец Пап Тиав до прошлого года не имел почти никакого опыта самостоятельной работы, а весь его послужной список — победа в Чемпионате Африканских наций (турнире вторых сборных без легионеров). Тем не менее, Тиав выглядит достойным наследником добившегося за девять лет небывалых успехов Алиу Сиссе, которому Пап недолго помогал.
У самого титулованного футболиста в истории Египта и лучшего снайпера сборной (69 мячей) Хоссама Хассана тренерский опыт гораздо более внушительный. Но при этом ноль титулов за семнадцать лет работы. Однако федерация поверила в легенду после того, как очередной иностранец — экс-тренер «Спартака» Руй Витория — провалил предыдущий-КА. «Фараоны» дали шанс легенде, словно вспомнив времена, когда Хоссам, будучи футболистом, выиграл три континентальных первенства с интервалом в двадцать лет! Первый кубок он поднял над головой в 1986 году, а третий — в 2006-м. Застал начало золотой эпохи сборной, которая завоевала три золота подряд под началом египетского тренера Хассана Шехата.
На нынешнем-КА «Фараоны» прибавляли постепенно, и, как казалось, вышли на пик как раз к ½, которая была возможностью поквитаться за обиды 2022 года. Салах тогда проиграл свой второй финал континентального первенства, а решающий удар в серии пенальти исполнил его одноклубник по «Ливерпулю» Мане, который ранее смазал 11-метровый в игре. Точнее, проиграл дуэль вратарю, который получил совет от своего капитана. Только титул впервые в истории все равно достался Сенегалу, а несколько месяцев спустя «Львы Теранги» еще и оставили Египет без ЧМ-2022. Сценарий же новой дуэли легко угадывался. Прагматичные «Фараоны» отдали мяч сопернику, но при этом контроль у «львов» получался стерильным. Вдобавок ко всему, уже к середине первого тайма они потеряли получившего травму Кулибали.
Но с редкими выпадами соперника сенегальцы справлялись и без своего капитана. Оборону банально не нагружали, тогда как Египет в какой-то момент слишком сильно вжался в свою штрафную и был за это наказан. Рикошет после атаки партнера оказался в пользу Мане, а Эль-Шенави оказался не готов к тому, что мяч после дальнего удара Садио вылетит из-под защитника.
«Фараоны» же слишком поздно вспомнили, что умеют атаковать. Когда ты наносишь первый и единственный удар в створ на пятой добавленной минуте, — рассчитывать не на что. Салах снова без трофея в сборной. Его даже жаль, но все логично. Включая третий за последние четыре турнира финал Сенегала, который (не считая серий пенальти) не проигрывает на-КА уже 17 матчей. «Львы» в решающей встрече сыграют ради Мане, который объявил, что нынешнее первенство континента — последнее в его карьере.
Без лучших снайперов
Нигерия — Марокко 0:0 (пенальти — 2:4)
Исходя из качества игры команд и их стабильности на протяжении турнира, у многих был соблазн назвать встречу Марокко и Нигерии досрочным финалом. С одной стороны — хозяева с невероятной поддержкой трибун и потрясающим составом. С другой — самая результативная сборная турнира, ни в одном матче не забивавшая меньше двух мячей. Только каждая игра — отдельная история, и мы уже видели, как сдулся в предыдущем раунде восхищавший публику Алжир, а на фоне прагматичных египтян растворились приводившие публику в восторг молодые ивуарийские таланты.
Правда, многие перед вторым полуфиналом предпочитали обсуждать не игру, а судейство. Точнее — некоторые симпатии арбитров к хозяевам турнира. Однако тема выглядела как минимум спорной, потому что часть казавшихся спорными решений при скрупулезном изучении перешли в разряд верных, а сами «Атласские львы» тоже могли в пограничных ситуациях получить право на пенальти или численное преимущество. Некоторые симпатии к Марокко, бесспорно, присутствуют, но все-таки без перегибов.
Реграги на этот счет высказался жестко: «С самого начала соревнований многие хотят убедить людей, что у нас есть преимущество благодаря судьям. Мы побеждаем на поле. Статистика показывает, что мы лучше остальных. Мы создаем гораздо больше моментов, чем наши соперники. Ни один гол не был отменен ни у Камеруна, ни у какой другой команды. Легко обвинять. Когда хочешь избавиться от кого-то, находишь предлог».
Игра же, в отличие от первого полуфинала, смотрелась довольно живо. Это был первый случай на турнире, когда нигерийцам пришлось столько времени проводить в обороне. При этом «Суперорлы» были в первом тайме чуть ближе к голу. «Львам», несмотря на заметный перевес, не хватало завершающего штриха, тогда как единственный за 45 минут удар гостей в исполнении Лукмана заставил Буну серьезно потрудиться. Однако это был разогрев в сравнении с эпизодом в начале второго тайма, когда Нвабали в броске вытянул мяч, который пытался закрутить в дальний угол Эззалзули.
Как оказалось, так близко к голу команды больше не подобрались. Ни в основное время, ни в дополнительные полчаса, и все решалось в серии 11-метровых, до начала которой тренеры сняли с игры своих лучших снайперов — Браима Диаса и Осимхена. Первыми же дрогнули нервы у Игамана. Но тут же гроза пенальтистов Буну выиграл дуэль у Чуквуэзе. Осечки допустили те, кто выходил в игру со скамейки. Буну же выдал еще один сейв — отставленной рукой, когда Ониемаэчи пробил туда же, куда двинулся голкипер.
После плей-офф за право сыграть в межконтинентальных стыках отбора на ЧМ-2026 тоже уступившая по пенальти Нигерия обвиняла конголезцев в колдовстве. Здесь же был новый сеанс магии Буну, которого, как и на прошлом мировом первенстве, партнеры подбрасывали в воздух. А победный удар Эн-Несири — это как восклицательный знак в конце фразы: Марокко идет за первым спустя 50 лет титулом!
Автор: Андрей Кузичев