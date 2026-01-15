Колдовство и ритуалы. Интереснее ли африканский футбол европейского?

И это меньшее из того, что было ранее. До этого турнира в ритуалах участвовали не только болельщики, но и футболисты, и члены тренерского штаба. Например, в 2015 году ганец Андре Айю расплескал белое вещество из бутылки на поле финального матча с командой Кот-д’Ивуара. Это тогда не помогло, сборная Ганы проиграла в серии пенальти. В Африке подобное колдовство называют джуджу. Даже если это не видно или не заметно, то это не значит, что этого нет.