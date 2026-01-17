Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки

Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Египта в серии пенальти в матче за третье место на Кубке африканских наций, который проходит в Марокко.
Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда Нигерии оказалась сильнее — 4:2. Главные звезды египтян Мохамед Салах и Омар Мармуш свои удары не реализовали.
В финале 18 января сыграют сборные Марокко и Сенегала.
Нигерийцы в девятый раз в своей истории завоевали бронзовые награды на Кубке Африки. На прошлом турнире в 2023 году они дошли до финала, где уступили команде Кот-д’Ивуара.