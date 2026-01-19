Скандал на все времена в финале Кубка Африки! Сенегал разбил марокканскую мечту, Браим превратился в неудачника, а Мане — великий спортсмен

18 янв 22:00 Сенегал — Марокко 1:0.
Самый закономерный финал
Бывают чемпионы неожиданные — как триумфатор прошлого турнира Кот-д’Ивуар. Мощная по именам команда, провалив групповой этап, чудом вышла в плей-офф с третьего места, а потом стала совсем другой в плей-офф, поменяв главного тренера. Причем назначили «Слоны» не тех, кого хотели, а Эмерса Фаэ, который входил в прежний штаб и волшебным образом преобразил сборную за несколько дней.
Сейчас же — какой бы драматичный сюжет ни предложили в финале — ни у кого не возникло бы вопросов о закономерности успеха любого из участников решающего матча. Сенегал — наиболее стабильная сборная Африки 2020-х. Воскресный финал для «Львов Теранги» стал третьим за четыре последних турнира, а если они и проигрывали, то только в сериях пенальти. Единственный с точки зрения результата провал случился два года назад, когда на старте плей-офф сенегальцы споткнулись на ивуарийцах, которые отыгрались за несколько минут до конца основного времени.
Марокко же — самая системная футбольная страна континента. «Атласские львы» первыми в истории Африки попали в четверку лучших на ЧМ-2022. В 2004-м марокканцы взяли бронзу Олимпиады. А в конце прошлого года новое поколение «львов» выиграло мировое первенство среди молодежных сборных. Их имена еще предстоит выучить, тогда как на нынешнем-КА недавние олимпийцы во главе с Эль-Ханнусом, Эль-Айнауи и Эззалзули пришли на смену ряду героев чемпионата мира. Кого-то, как Зиеша и Буфаля, даже нет в заявке. Кто-то, как Эн-Несири, превратился в джокера, а Амрабат отправился в запас прямо по ходу нынешнего турнира.
Валид Реграги, получив карт-бланш на строительство сборной-чемпиона к домашнему-КА, шлифовал команду не только на протяжении трех лет, но и по ходу континентального первенства. Тренер менял и исполнителей, и схемы. Сначала перестроился с привычных 4−3−3 на максимально атакующий вариант 4−2−3−1. А после травмы мотора средней линии Унаи смело перешел 4−1−4−1. У Реграги был более простой и надежный вариант с заменой по позиции и возвращением Амрабата, однако ставка на скорость и максимально вертикальный футбол привела к выбору в пользу Эль-Ханнуса. На стадии плей-офф в старте стабильно выходили пять атакующих игроков!
Две лучшие обороны Африки
Только все это не гарантировало голевой феерии в финале. Самый результативный турнир в истории (120 мячей) на решающей стадии посадил болельщиков на голодный паек. В двух полуфиналах и матче за третье место (в двух случаях потребовались овертаймы) мяч побывал в сетке всего один раз. Так что с уверенностью можно было утверждать только то, что первая в истории континентальных турниров встреча Марокко и Сенегала получится очень напряженной. Как и все тринадцать финалов в 21 веке, где чемпион выигрывал титул с перевесом в один гол, либо в серии пенальти. Тем более за последние четыре турнира финалисты реже всех проигрывали (по два раза) и меньше всех в среднем пропускали (0,3 гола сенегальцы и 0,53 марокканцы).
Но в воскресенье вполне мог состояться быстрый гол. Пап Гей замыкал подачу в район дальней штанги, и овацию трибун сорвал выручивший Марокко Буну. Однако чаще болельщикам приходилось свистеть, так как Сенегал забрал себе мяч, тогда как хозяева к середине тайма сподобились лишь на очень неточный выстрел Сайбари с дальней дистанции. Очевидно, что давить марокканцы пытались через зону правого защитника. Прямо перед игрой Пап Тиав лишился Диатта, которого пришлось экстренно менять на никогда не игравшего на таком уровне Антуана Менди.
Для 21-летнего игрока «Ниццы» это был лишь пятый матч за сборную, только никакого волнения у него не наблюдалось. За первые 45 минут он лишь раз позволил Эззалзули обострить игру крученой подачей, до которой в районе площади ворот чудом не дотянулся Агерд. Момент тянул на голевой, однако получился не таким очевидным, как во время забега к воротам Илимана Ндиая. Мазрауи оставил гектар пространства у себя за спиной, куда и отдал пас Джексон, и снова блестяще сыграл Буну, остановив мяч отставленной ногой.
Затишье перед бурей
В целом можно было констатировать, что обе команды в первые 45 минут перекрыли кислород главным звездам соперника. У хозяев почти не напоминала о себе связки Браима Диаса и Хакими, но последний, в свою очередь, не давал разбежаться Мане. Игроку, который перед финалом был лучшим по ударам (10), созданным моментам (18) и контактам с мячом на чужой половине поля (295). Но как же круто «Атласские львы» прибавили после перерыва!
Пошло настоящее давление — как в каждом из предыдущих матчей хозяев. Только там Эль-Кааби дважды забил ударами через себя, тогда как сейчас промахнулся, когда мяч к линии площади ворот с фланга доставил Эль-Ханнус. Потом удар бомбардира принял на себя Мамаду Сарр, а добивание Эззалзули получилось неточным. Оборона «Львов Теранги» в отсутствие дисквалифицированного (и одновременно травмированного) капитана Кулибали временами держалась из последних сил.
Марокканская же защита в концовке основного времени осталась без травмированного Масины. Его сменил Эль-Ямик, который в первом туре точно также экстренно выходил вместо Сесса, но потом снова уселся на лавку. И уже с обновленной защитной линией чудо номер три сотворил Буну, в броске вытянув из угла коварный удар парижского вундеркинда Мбайе. Сенегальский же гол — под ироничные аплодисменты Тиава — отменили, так как арбитр увидел фол со стороны Сека, который толкнул руками Хакими. А ведь все было чисто. Скандал? Все было впереди!
Безумие и величие
Когда овертайм казался неизбежным, Браим потребовал пенальти после того, как его в момент подачи углового за шею схватил Диуф. Арбитр смотрел повтор в окружении стюардов и секьюрити, которые сдерживали негодовавших сенегальцев. Еще несколько минут гости не давали исполнить удар, а потом Сенегал и вовсе собрался уйти с поля. Часть игроков, включая голкипера Эдуара Менди, так и сделала.
И в эти минуты большим — а точнее великим — спортсменом показал себя Мане. Садио, для которого это был последний матч на континентальных турнирах, вернул партнеров на поле и успокоил главного тренера! Он, как никто, хотел уйти чемпионом, и ему воздалось! Браим, решив исполнить паненку, превратился из главной звезды турнира в главного неудачника. Менди просто забрал мяч в руки. Звезду «Реала» утешали всей командой, но все было тщетно. Маятник истории уже качнулся в другую сторону.
Пап Гей, запустив мяч в «девятку», разбил марокканские мечты о первом за полвека титуле. Безжалостно и беспощадно. Ответить на это никто не смог, хотя мог. Один раз Сенегал спасла перекладина, а сами гости не забили в пустые ворота. Браима, который с трудом сдерживал слезы на скамейке, к тому моменту уже сняли с игры. Вместе с ним рыдали разразившиеся проливным дождем небеса. Но можно ведь сказать, что ливень смывал с финала налет скандала. Этот матч войдет в историю, как и написавший ее бывший динамовец Пап Тиав. Тренер без серьезного опыта, который пришел, увидел и победил с командой самых крутых «львов» в Африке!