Скандал на все времена в финале Кубка Африки! Сенегал разбил марокканскую мечту, Браим превратился в неудачника, а Мане — великий спортсмен

Только все это не гарантировало голевой феерии в финале. Самый результативный турнир в истории (120 мячей) на решающей стадии посадил болельщиков на голодный паек. В двух полуфиналах и матче за третье место (в двух случаях потребовались овертаймы) мяч побывал в сетке всего один раз. Так что с уверенностью можно было утверждать только то, что первая в истории континентальных турниров встреча Марокко и Сенегала получится очень напряженной. Как и все тринадцать финалов в 21 веке, где чемпион выигрывал титул с перевесом в один гол, либо в серии пенальти. Тем более за последние четыре турнира финалисты реже всех проигрывали (по два раза) и меньше всех в среднем пропускали (0,3 гола сенегальцы и 0,53 марокканцы).