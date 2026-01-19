Ричмонд
Марокканцы подали жалобы из-за действий сенегальцев в финале Кубка Африки

Марокканцы пожаловались из-за ухода с поля сенегальцев в финале Кубка Африки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) опубликовала заявление, в котором сообщила, что направила жалобу в Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за действий сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки.

Финал турнира состоялся в воскресенье и завершился победой сенегальцев в дополнительное время со счетом 1:0. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил «паненкой» пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул Садио Мане, который затем был признан лучшим игроком турнира.

«FRMF объявляет, что официально подала юридическую жалобу в CAF и ФИФА в связи с уходом сенегальской сборной с поля во время финального матча против марокканцев и инцидентами, произошедшими после объявления о корректном назначении пенальти, подтвержденном единогласным решением судей. Это существенно повлияло на нормальный ход матча и концентрацию игроков. FRMF выражает сердечную благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны национальной сборной, активно присутствуя на матчах и постоянно поддерживая команду во всех играх национальной сборной и остальных матчах. Федерация также благодарит всех, кто способствовал успеху этого континентального чемпионата», — говорится в сообщении.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал инцидент с уходом с поля сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки и призвал CAF принять соответствующие дисциплинарные меры. В свою очередь, на сайте CAF сообщается, что организация изучает видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении участников инцидента.