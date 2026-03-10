TNT: Неймар попал в предварительный список сборной Бразилии на чемпионат мира-2026

Неймар является воспитанником «Сантоса». В 2013 году он перешел в «Барселону», где провел четыре сезона и выиграл Лигу чемпионов (2014/15). В 2017-м форвард присоединился к «ПСЖ», а в 2023—2025 годах играл за саудовский «Аль-Хиляль». В 2025 году футболист вернулся в родной «Сантос». За все время в клубе из Сан-Паулу он провел 256 матчей во всех турнирах, забил 149 голов и отдал 71 результативную передачу.