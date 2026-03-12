Сборная Венгрии по футболу не сыграет с Россией из-за матчей Лиги наций

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо заявил Sport24, что проведение товарищеского матча между сборными Венгрии и России в настоящее время невозможно из-за полностью заполненного календаря венгерской команды на 2026 год.
«На данный момент игра со сборной России невозможна. Мы уже объявили наши матчи на март и июнь. В сентябре, октябре и ноябре у нас игры Лиги наций. Наш календарь на этот год уже полностью заполнен, так что шансов нет. А о календаре на следующий год мы пока вообще ничего не знаем — даже будут ли у нас товарищеские матчи», — заявил Шабо.
В январе генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщал «РБ-Спорт», что российская сторона обсуждает с Венгрией возможность проведения товарищеского матча, отмечая, что у венгров «достаточно сильная сборная».
Сборная России в марте проведет два домашних товарищеских матча: 27 марта в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.
Российские футболисты с 2022 года отстранены от официальных международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские встречи.