ESPN узнал о разочаровании Месси из-за отмены Финалиссимы

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассматривал Финалиссиму против команды Испании как важный матч перед чемпионатом мира 2026 года и был разочарован его отменой, сообщает ESPN со ссылкой на источник.
Финалиссима, матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки, планировалась на 27 марта в Дохе, но была отменена из-за ситуации на Ближнем Востоке и разногласий сторон по альтернативным вариантам.
Сборная Аргентины на чемпионате мира сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Испанцы на групповом этапе турнира встретятся с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Иорданией.