Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.67
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.69
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

Месси разочарован из-за отмены Финалиссимы

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси разочарован из-за отмены Финалиссимы. Об этом сообщает ESPN.

Источник: AP 2024

По данным источника, Месси рассматривал этот матч как важнейшую возможность подготовиться к чемпионату мира и завоевать свой 49-й трофей в карьере.

Ранее стало известно, что Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании не состоится. Изначально матч должен был состояться в конце марта в Катаре, но игру решили перенести из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно заявлению УЕФА, сборная Аргентины отклонила вариант с проведением матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Также не удалось согласовать вариант с двухматчевым противостоянием в Мадриде и Буэнос-Айресе и найти альтернативный стадион в Европе с проведением матча 27 или 30 марта.