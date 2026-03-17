Месси разочарован из-за отмены Финалиссимы

По данным источника, Месси рассматривал этот матч как важнейшую возможность подготовиться к чемпионату мира и завоевать свой 49-й трофей в карьере.
Ранее стало известно, что Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании не состоится. Изначально матч должен был состояться в конце марта в Катаре, но игру решили перенести из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.
Согласно заявлению УЕФА, сборная Аргентины отклонила вариант с проведением матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Также не удалось согласовать вариант с двухматчевым противостоянием в Мадриде и Буэнос-Айресе и найти альтернативный стадион в Европе с проведением матча 27 или 30 марта.