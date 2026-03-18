Сборной Сенегала присудили поражение в финале Кубка Африки с командой Марокко

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.