В Абу-Даби отменили товарищеский матч между Арменией и ОАЭ

«Учитывая напряженную и нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, товарищеский матч ОАЭ — Армения, запланированный на 26 марта, отменен», — говорится в сообщении.
Там же отмечается, что товарищеская встреча между сборными Армении и Белоруссии, назначенная на 29 марта, состоится. Матч пройдет на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.