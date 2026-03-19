ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию после жалоб Палестины

Дисциплинарный комитет оштрафовал израильскую федерацию за дискриминацию, а по вопросу включения команд с Западного берега в израильские лиги ФИФА решила ничего не предпринимать.

Источник: Getty Images

Дисциплинарный комитет ФИФА пришел к выводу, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) неоднократно нарушила свои обязательства как член организации. IFA была подвергнута санкциям по статьям о дискриминации и об оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры, сообщается на сайте ФИФА.

В заявлении указано, что дисциплинарный комитет расследовал обвинения в дискриминации, выдвинутые ранее Палестинской футбольной ассоциации (PFA).

Как писало Associated Press, в мае 2024-го на конгрессе ФИФА PFA предложила приостановить членство Израиля из-за событий в Газе, где, по заявлению палестинцев, «вся футбольная инфраструктура была либо разрушена, либо серьезно повреждена». Также PFA много лет ждет мер ФИФА против израильской федерации за включение в ее лиги команд из поселений Западного берега и ограничения на поездки для игроков.

IFA получила предупреждение и штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков ($190 тыс.), из которых треть должна быть направлена на реализацию мер по борьбе с дискриминацией.

Также IFA должна на трех ближайших домашних матчах сборных в турнирах ФИФА размещать «хорошо заметный» баннер со словами «Футбол объединяет мир — нет дискриминации» рядом со своим логотипом.

По поводу ситуации с Западным берегом ФИФА в четверг сообщила, что «не должна предпринимать никаких действий», учитывая, что «окончательный правовой статус Западного берега остается нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права».