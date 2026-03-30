Моуринью назвал Португалию без Роналду заурядной командой

«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики» — сказал Моуринью.
Также он заявил, что когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность. «Без него они вообще не задумываются», — сказал Моуринью.
Роналду пропустил последний товарищеский матч португальцев с Мексикой. Без него сборная сыграла вничью со счетом 0:0.
Ранее букмекеры оценили вероятность завершения карьеры португальского футболиста в 2026 году. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 4,70.