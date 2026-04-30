Аршавин раскритиковал Карпина за перегибы в работе со сборной России

«Сейчас тренеры измеряют жировую ткань, и она часто превышает лимиты, но, когда я играл в футбол, я ел все, что хотел. Мне даже кажется, у Карпина в этом плане есть перегиб, он запрещает есть сладкое. В Англии я не понимал, как можно есть в 18:45, и в 22:00 не мог заснуть. Потом увидел, что мои товарищи тащат в сумках домой. Шоколадные батончики, “Макдональдс”… Запрещая что-то, ты усугубляешь проблему», — сказал Аршавин.