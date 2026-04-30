Аршавин раскритиковал Карпина за перегибы в работе со сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин раскритиковал введенный главным тренером национальной команды Валерием Карпиным строгий режим питания для футболистов.

Источник: Газета.Ру

«Сейчас тренеры измеряют жировую ткань, и она часто превышает лимиты, но, когда я играл в футбол, я ел все, что хотел. Мне даже кажется, у Карпина в этом плане есть перегиб, он запрещает есть сладкое. В Англии я не понимал, как можно есть в 18:45, и в 22:00 не мог заснуть. Потом увидел, что мои товарищи тащат в сумках домой. Шоколадные батончики, “Макдональдс”… Запрещая что-то, ты усугубляешь проблему», — сказал Аршавин.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше