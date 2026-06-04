Сборная Израиля обыграла Албанию в товарищеском матче

Албанские футболисты превзошли соперника по владению мячом (59% против 41%) и количеству угловых ударов. Хозяева подали семь корнеров, в то время как гости исполнили лишь два угловых. По ударам преимущество также осталось за Албанией — 12 попыток против 11 у Израиля, однако ни один удар албанцев не пришелся в створ ворот.