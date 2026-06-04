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Сборная Израиля обыграла Албанию в товарищеском матче

Сборные Албании и Израиля провели товарищескую встречу, которая завершилась победой гостей со счетом 1:0. Игра прошла 3 июня, единственный мяч был забит во второй половине противостояния.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм прошел без результативных действий, команды ушли на перерыв при нулевой ничьей. После возобновления игры тренеры провели серию замен, что освежило темп встречи. На 73-й минуте нападающий Оскар Глух получил передачу от полузащитника Ярина Леви и отправил мяч в сетку ворот хозяев. Сразу после гола автор забитого мяча Глух и защитник Эльсеид Хюсай получили по желтой карточке за неспортивное поведение.

Хозяева пытались отыграться и в концовке встречи выпустили на поле несколько свежих футболистов, включая Кристиана Шпенди и Адриона Паязити. Однако оборона сборной Израиля во главе с голкипером Омри Глазером, вышедшим на замену во втором тайме, справилась с давлением и сохранила минимальное преимущество своей команды.

Перед началом встречи букмекеры считали шансы команд на успех сопоставимыми. На победу Албании предлагался коэффициент 2,41, ничья оценивалась в 3,20, а на триумф Израиля можно было поставить за 3,00.

Албанские футболисты превзошли соперника по владению мячом (59% против 41%) и количеству угловых ударов. Хозяева подали семь корнеров, в то время как гости исполнили лишь два угловых. По ударам преимущество также осталось за Албанией — 12 попыток против 11 у Израиля, однако ни один удар албанцев не пришелся в створ ворот.

Следующий матч сборная Албании проведет в рамках товарищеского турнира. 6 июня в 21:00 мск команда встретится со сборной Люксембурга.