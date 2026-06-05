Андорра обыграла Лихтенштейн в товарищеском матче

Хозяева владели мячом 68% игрового времени и нанесли 17 ударов по воротам (6 в створ), тогда как гости ответили лишь 3 ударами. По угловым ударам зафиксировано преимущество Андорры со счетом 6:2 — при общем тотале больше 7,5 ставки на этот исход принимались за 1,69. Арбитр показал три желтых карточки, две из которых получили игроки Андорры. На тотал предупреждений больше 2,5 букмекеры давали 1,65.