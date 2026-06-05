Андорра обыграла Лихтенштейн в товарищеском матче

На 73-й минуте нападающий Алекс Мартинес открыл счет, выведя Андорру вперед. Спустя семь минут защитник Жорди Алаэс удвоил преимущество своей команды, успешно реализовав пенальти. Гости не смогли ответить результативными действиями до конца встречи.
На точный счет 2:0 букмекеры предлагали коэффициент 5,00. Андорра считалась фаворитом этого противостояния: на победу хозяев можно было поставить за 1,48, ничья оценивалась в 3,65, а успех Лихтенштейна шел за 8,80.
Тотал меньше 2,5 в этом матче котировался за 1,43. Также сыграла ставка на то, что хотя бы одна команда не забьёт — этот исход шел с коэффициентом 1,89. Победа сборной Андорры с форой (-1,5) принесла бы выигрыш с коэффициентом 2,64.
Хозяева владели мячом 68% игрового времени и нанесли 17 ударов по воротам (6 в створ), тогда как гости ответили лишь 3 ударами. По угловым ударам зафиксировано преимущество Андорры со счетом 6:2 — при общем тотале больше 7,5 ставки на этот исход принимались за 1,69. Арбитр показал три желтых карточки, две из которых получили игроки Андорры. На тотал предупреждений больше 2,5 букмекеры давали 1,65.
Следующий матч сборная Андорры проведет 7 июня на выезде против Косово, начало встречи — в 20:00 мск. Лихтенштейн в тот же день примет дома национальную команду Кипра, игра начнется в 16:00 мск.