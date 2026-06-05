Африка покажет: что ждет сборную России в матче с Буркина-Фасо

Сборная России по футболу проведет в Волгограде товарищеский матч против Буркина-Фасо — одной из самых крепких африканских команд последних лет. Для команды Валерия Карпина эта встреча станет возможностью реабилитироваться после недавнего поражения от Египта и проверить себя на фоне соперника, регулярно добивающегося успехов на континентальном уровне. При этом россияне подойдут к игре с кадровыми потерями, лишившись ряда ведущих футболистов. Ожидается, что матч соберет на «Волгоград Арене» десятки тысяч зрителей.
Кто сыграет за сборную России
Главным сюрпризом в окончательной заявке сборной России на майские и июньские матчи стало включение полузащитника молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова. Уроженец Дагестана оказался в академии английского клуба в 15 лет, а сейчас считается одним из самых перспективных игроков своего возраста. На прошлой неделе 18-летний футболист не вышел на поле в выездном матче с Египтом (0:1), оставшись в запасе.
Не исключено, что предстоящая встреча с Буркина-Фасо станет дебютной для Ибрагимова. Из-за травм еще до выезда в Каир расположение национальной команды покинули полузащитники Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат») и защитник Максим Осипенко («Динамо» Москва).
Также в Египет не полетел нападающий Константин Тюкавин. Изначально предполагалось, что форвард сможет принять участие в июньских матчах, однако позднее появились вопросы относительно его готовности. За день до игры в Волгограде Тюкавин участвовал в мероприятиях ПМЭФ вместе с московским «Динамо» и сообщил о недомогании, из-за которого не мог тренироваться. Позже Карпин подтвердил, что форвард не сыграет с Буркина-Фасо.
Карпин также не мог задействовать основного вратаря сборной Матвея Сафонова, который в это время находился в расположении ПСЖ. Вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, войдя в историю российского футбола.
— Потери у нашей сборной серьезные, но ей вполне по силам обыграть Буркина-Фасо, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Главное, чтобы тренерский штаб выпустил весь сильнейший состав из имеющихся у него на данный момент игроков. И чтобы он сыграл на максимуме своих возможностей, чтобы многочисленные болельщики в Волгограде не пожалели о приходе на игру. Тогда у нас будет шанс победить с хорошим счетом и проверить свой сегодняшний уровень на фоне пусть и не самого сильного, но довольно крепкого соперника.
Что нужно знать о сборной Буркина-Фасо
Сборная Буркина-Фасо находится на 62-м месте в рейтинге ФИФА и по этому показателю — одна из сильнейших команд Африки последних лет. Она не попала на чемпионат мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, но на последних трех континентальных кубках неизменно выходила в плей-офф, в том числе дойдя до полуфинала в 2021 году. У этой команды есть несколько игроков из топ-5 европейских лиг. Например, многолетний защитник леверкузенского «Байера» Эдмон Тапсоба выиграл два года назад с этим клубом чемпионат Германии.
— Буркина-Фасо — далеко не сильнейший соперник, но довольно крепкий, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Крепкая африканская сборная. Не Египет, конечно, который участник предстоящего чемпионата мира. Но сыграть с этой командой будет полезно. Тем более сейчас нам не приходится особо выбирать соперников для товарищеских матчей. На фоне Египта мы проверили себя, проиграли этой команде, еще и вышедшей на поле не самым сильным составом. При этом качество игры было у нас не очень высокое, наши почти не создали моменты у чужих ворот. В общем, хорошая пища для анализа нашим футболистам и тренерскому штабу. Теперь с Буркина-Фасо увидим, какие выводы были сделаны из неудачи в Египте.
Почему в Волгограде ждут аншлаг
Волгоград уже третий раз за последние годы принимает у себя матчи сборной России. В ноябре 2023 года более 40 тыс. зрителей пришли на игру против довольно слабой сборной Кубы, которая была разгромлена со счетом 8:0. Год спустя более 35 тыс. смотрели на то, как Россия обыгрывала Сирию (4:0).
Местная публика исторически считается крайне футбольной, приходящей на стадион даже на не самые статусные матчи. Это подтверждается и на примере футбольного клуба «Ротор», за последние 20 с лишним лет игравшего в РПЛ только один сезон. Но даже в низших лигах, не только Первой, но и Второй, на игры команды в Волгограде приходили десятки тысяч зрителей. В частности, недавний домашний переходный матч против тольяттинского «Акрона» (0:2) посетило около 35 тыс. Поэтому можно смело ждать максимальной посещаемости и на встрече с Буркина-Фасо.
Матч с Буркина-Фасо начнется в 20:00 по московскому времени.
9 июня Россия также встретится с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдет в Калининграде.