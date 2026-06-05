Африка покажет: что ждет сборную России в матче с Буркина-Фасо

— Буркина-Фасо — далеко не сильнейший соперник, но довольно крепкий, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Крепкая африканская сборная. Не Египет, конечно, который участник предстоящего чемпионата мира. Но сыграть с этой командой будет полезно. Тем более сейчас нам не приходится особо выбирать соперников для товарищеских матчей. На фоне Египта мы проверили себя, проиграли этой команде, еще и вышедшей на поле не самым сильным составом. При этом качество игры было у нас не очень высокое, наши почти не создали моменты у чужих ворот. В общем, хорошая пища для анализа нашим футболистам и тренерскому штабу. Теперь с Буркина-Фасо увидим, какие выводы были сделаны из неудачи в Египте.