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Сюрпризы от фаворитов ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Ирак, а Франция уступила Кот-д’Ивуару

Неожиданные итоги репетиционных матчей.

Источник: AFP 2023

Вечер старшего Дуэ

У Франции был серьезный соперник — чемпион Африки-2023 и одна из лучших сборных континента. «Слонов» можно назвать идеальным вариантом для моделирования игры стартового тура мирового первенства, где Францию ждет встреча с географическим соседом ивуарийцев — Сенегалом. Соответственно и состав Дидье Дешам выбрал максимально близкий к основному. Из тех, кто начал игру в Нанте на скамейке запасных, стопроцентным игроком старта в любой другой день стал бы Дембеле. Однако его — как и остальных представителей «ПСЖ» — не стали нагружать после финала Лиги чемпионов.

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Товарищеские матчи 2026
4.06.2026, 22:10
Франция
1
Кот-д`Ивуар
2

Но и без Усмана у «трехцветных» была шикарная линия атаки, а ее мастерство продемонстрировали изумительная по красоте комбинация с участием Мбаппе, Рабьо и Олисе. Майкл нашел Килиана в штрафной, но африканцев спас Фофана. Потом шансы забить были у всех игроков группы атаки, однако ближе к перерыву Франция рисковала пропустить. Потеря Тчуамени перед собственной штрафной не стала роковой, так как Меньян блестяще остановил удар Адингра. А на последней минуте первого тайма вице-чемпионы мира все-таки забили. Если быть совсем точным — шедевр исполнил Шерки. Он сам все начал дальним ударом, после чего атака получила второе дыхание, и Райан на линии штрафной исполнил финт, на который способен только он. В дураках остались сразу два защитника, а из-под третьего мяч был отправлен в угол.

На второй тайм Франция вышла с пятью новыми игроками и все-таки пропустила. Динь не сумел подстраховать центральных защитников, пропустив пас Пепе (его вернули в сборную после пропущенного Кубка Африки) на ход Гела Дуэ, и поддержавший атаку латераль не упустил возможность отличиться в игре, за которой его младший брат и соперник Дезире наблюдал со скамейки запасных.

На поле хавбек «ПСЖ» так и не появился, а Дуэ-старший стал творцом первой для Кот-д’Ивуара победы над Францией. К голу защитник «Страсбура» приплюсовал пас на Диалло, за которым не уследили Канте и Гюсто. Французские резервисты свой тайм проиграли, добавив головной боли Дешаму.

Эксперименты де ла Фуэнте

В отличие от французов, Испания в Ла-Корунье экспериментировала. Отчасти вынужденно, так как Ямаль, Муньос и Нико Уильямс восстанавливаются после травм; Педри, Кукурелья и Ойярсабаль получили плановый отдых, а участники лигочемпионского финала Райя, Субименди и Фабиан Руис только накануне присоединились к сборной. Так что Луис де ла Фуэнте получил возможность использовать схему с ярко выраженным центральным нападающим, которым стал 33-летний Борха Иглесиас.

Футбол
Товарищеские матчи 2026
4.06.2026, 22:00
Испания
1
Ирак
1

Еще одним показательным моментом стало появление в воротах Жоана Гарсии. При здоровом и почти неприкасаемом Унаи Симоне это стало нерядовым событием, ведь де ла Фуэнте критиковали за то, что он игнорирует проведшего блестящий сезон в «Барселоне» Гарсию. Однако у тренера свои резоны, и Жоана он знает еще по работе в молодежной сборной, где тот не был основным, сыграв несколько раз лишь в отборочных матчах. И, похоже, в четверг каталонец сам ответил на вопрос, почему он не первый номер «Красной фурии». Мерхас Доски, конечно, удивил, исполнив удар из позиции, откуда обычно навешивают, но очевидно — вратарь допустил ошибку, и счет сравнялся.

А открыл его Ферран Торрес, которому досталась капитанская повязка. В единственной за первый тайм атаке испанцев на свободном пространстве — с пасом Дани Ольмо на ход и остроумным пропуском Иглесиаса — форвард «Барсы» с центра поля дотащил мяч до штрафной и поймал вратаря на противоходе. Этот гол стал для Феррана 25-м за национальную команду: он обогнал Ойярсабаля и теперь делит восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров «Красной фурии» с Эмилио Бутрагеньо. А если бы не перекладина, за спиной осталась бы и легенда «Реала». Причем в каркас ворот мяч перевел голкипер Ирака, который собрал за первый тайм приличную коллекцию сейвов, и кроме Торреса не дал отличиться Ольмо и Алексу Баэне.

Нельзя не отметить, что в старте вышли два игрока, не попавших в заявку на ЧМ — Мартин и Берналь. Такие решения де ла Фуэнте — взгляд в будущее и уважение к игрокам, которые были среди кандидатов, но не сыграют в Штатах. Во втором тайме количество таких футболистов увеличилось еще на шести позициях, включая вратарскую. Причем для голкипера «Мальорки» Романа, а также Хави Герры, Хавьера Родригеса и Гонсало Гарсии это была премьера в национальной команде. Всех их привычнее видеть в матчах испанской молодежки. Так что применительно к мировому первенству всерьез вторые 45 минут рассматривать нельзя. Зато возможность получить практику после длительной паузы получил Мерино, а больше информации даст намеченный на 9 июня матч с Перу.

Андрей Кузичев

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