Сюрпризы от фаворитов ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Ирак, а Франция уступила Кот-д’Ивуару

Но и без Усмана у «трехцветных» была шикарная линия атаки, а ее мастерство продемонстрировали изумительная по красоте комбинация с участием Мбаппе, Рабьо и Олисе. Майкл нашел Килиана в штрафной, но африканцев спас Фофана. Потом шансы забить были у всех игроков группы атаки, однако ближе к перерыву Франция рисковала пропустить. Потеря Тчуамени перед собственной штрафной не стала роковой, так как Меньян блестяще остановил удар Адингра. А на последней минуте первого тайма вице-чемпионы мира все-таки забили. Если быть совсем точным — шедевр исполнил Шерки. Он сам все начал дальним ударом, после чего атака получила второе дыхание, и Райан на линии штрафной исполнил финт, на который способен только он. В дураках остались сразу два защитника, а из-под третьего мяч был отправлен в угол.